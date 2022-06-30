Telefon şifresi nasıl kırılır? Telefon şifremi unuttum, ne yapmam gerekir?

Telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İçerisinde birçok bilgi depoladığımız cihazlardır. Sosyal medya hesapları, özel mesajlar, fotoğraflar, videolar, şifreler, internet bankacılığı, oyunlar vb. birçok uygulamalar için kullandığımız bu cihazlardaki kişisel bilgilerimizi korumak için birtakım şifreler oluştururuz.

Gizliliğimizi korumak amacıyla oluşturduğumuz bu şifreler; daha sonra bizi de zorlayabilir ve maalesef ki kullandığımız şifreler unutulabilir. Ancak uygulamalar için şifre kullanmak oldukça güvenlidir. Bu nedenle şifreleri unutmamak için bir not taslağı oluşturulabilir. Bu yolla hatırlayamadığınız şifrelere direkt oradan ulaşırsınız. Peki, bir not taslağınız yoksa telefon şifresi öğrenme yolunuz nasıl olmalıdır?

Şifresi Unutulan Telefon Nasıl Açılır?

Telefon şifremi unuttum sorunu yaşayanlar, ilk olarak telefon şifresi nasıl kırılır sorusunun cevabını öğrenmek isterler. Bu durum elbette herkesin başına gelebilir. Bunun en büyük nedeni; artık her telefonun, uygulamanın vb. bir şifresi olmasıdır. Haliyle bu şifreleri hatırlamak, kullanıcılar için oldukça zor bir durumdur. Bu yüzden bu tür durumların yaşanması oldukça doğaldır.

“Ekran şifresini unuttum” diyen bir kullanıcı nasıl hareket etmelidir? Şöyle ki, şifresi unutulan bir telefonun fabrika ayarlarına döndürmek, yani sıfırlamak gerekir. Cihaz sıfırlamak için uygulanan yöntemler ve bu yöntemlerin adımları iOS ve Android telefonlar için farklılık gösterebilir. Şifrenizi sıfırladığınızda maalesef ki içinde bulunan bilgileriniz de silinecektir.

Markalara Göre Telefon Kilidini Nasıl Açabiliriz?

iPhone telefonlarda bu işlem, diğer telefonlara göre daha sistematik ilerler. Uygulanacak adımların detaylarının dikkatle incelenmesi gerekir. iPhone modellerine göre de değişiklik gösteren bu yöntem, kullanıcıları biraz uğraştırsa da yaşanan sorun tamamen çözüme kavuşur.

iPhone telefon şifresi kırmak için ilk ihtiyaç duyulan bir bilgisayara sahip olmaktır. Elbette bu işlem bir Mac bilgisayar ile gerçekleştirilebilir.

Gerekli ekipmanı sağladıktan sonra şifresini kırmak istediğiniz iPhone telefonunuzu kapatın. Tabii kapatma işlemi iPhone modeline göre farklılık göstermektedir. Bu konuda telefon kılavuzunuzdan yardım alabilirsiniz.

Kapatma işleminden sonra, iPhone telefonunuzu kurtarma moduna alacağınız düğmeye basarak bilgisayarınıza bağlayın. Bu işlem sırasında ekranınızda kurtarma modu çıkacaktır.

Bu ekranın çıkmasıyla birlikte bilgisayarınızdan iTunes’u açın. iTunes’u açtığınızda karşınıza çıkan ekranda üç seçenek olacaktır. Bu seçenekler; 'güncelle', 'geri yükle' ve 'vazgeç'tir. 'Geri yükle' seçeneğini seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

İşleminiz tamamlandıktan sonra iPhone telefonunuzu kurup, ayarlarını oluşturabilirsiniz.

Samsung telefon şifresi için uygulamalardan destek alabilirsiniz. Samsung telefonlarda, aktifleştirilmiş bir özellik üzerinden uygulama kullanarak şifre kırabilmek mümkündür.

Samsung telefon şifresi sıfırlama için genellikle Samsung telefon kullanıcılarının tercih ettiği yöntem olan “Find My Mobile” özelliği kullanılır.

İlk olarak “Find My Mobile” web sitesi üzerinden Samsung hesabınız ile giriş yapın.

Karşınıza çıkan pencerenin sol kısmında ekran kilidini açmak için bir seçenek çıkacaktır. Seçeneğe tıklayarak gerekli işlemlere devam edebilirsiniz.

Farklı bir yöntem ise, Samsung telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmektir. Bunun için telefonunuz bütünüyle kapalı olmalıdır. Ardında aşağdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

Telefonunuzu kapattıktan sonra aynı anda; ana ekran tuşu, güç tuşu ve ses azaltma tuşuna basın. Ekran açılana kadar basılı tutmaya devam edin.

Ekranın açılmama gibi bir durumu oluşursa eğer, doğru tuşlara bastığınıza emin olun.

Ekran açıldıktan sonra telefonunuzu kurabilir yeni şifre oluşturabilirsiniz.



