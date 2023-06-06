Telefon tutma şekliniz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! Karakter testine göre nasıl birisiniz?

Günlük hayatta yaptığımız davranışlar ve tutumlar karakter özelliklerimizin bir göstergesi olarak biliniyor. Farkında olmadan yaptığımız birçok davranış kişiliğimizin yansıması oluyor. Karakter testleri oluşturan uzmanlar telefon tutuş şeklinize göre kişiliğinizin bilinmeyenlerini açıklıyor.

KİŞİLİK TESTİ

TELEFONU TEK ELLE TUTMA VE AYNI ELİN BAŞPARMAĞINI KULLANMA

Telefonunuzu tek elinizle aynı elin başparmağını kullanarak mı tutuyorsunuz? Telefonunuzun sahip olduğu kişilik özellikleri şunları ortaya koyuyor:

Kendine güvenen, risk alan, enerjik ve uyumlu birisiniz.

İleri görüşlüsünüz ve durum ne olursa olsun hayatta ilerlemeye her zaman heveslisiniz.

Zorluklara göğüs germekten ve ödülleri toplamanıza yardımcı olacak çok çalışmaktan korkmuyorsunuz.

Hedefleriniz üzerinde çalışırken bazen pervasız ve çok sinirli olabilirsiniz.

Ayrıca ayrıntılara dikkat etmeyerek bir şeylere dalabilirsiniz.

Başardığınız veya sahip olduğunuz her şey için oldukça iyimser ve minnettar olabilirsiniz.

Ancak erteleyen, tembel veya karamsar bir partnerle birlikteyseniz, ilişkilerde zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

TELEFONU İKİ ELİNİZLE TUTMAK VE SADECE BİR BAŞ PARMAĞINIZI KULLANMAK

Telefonu iki elinizle mi tutuyorsunuz ve sadece bir baş parmağınızı mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzun sahip olduğu kişilik özellikleri şunları ortaya koyuyor:

İşleri yapma şeklinizde disiplinli, metodik ve proaktifsiniz.

İyi bir dinleyici olabilirsiniz. İnsanlar size pratik tavsiyeler için gelebilir. Sağlam ve mantıklı bir sonuca varmak için olaylara derinlemesine bakmayı seviyorsunuz.

Herhangi bir karar veya eylemde bulunmadan önce de dikkatli olabilirsiniz. Bir hikayenin her iki tarafını da tartmayı ve herhangi bir şeyi tamamlamadan önce tüm riskleri değerlendirmeyi seviyorsunuz.

Detaylara dikkatiniz kusursuz olabilir. Gözünüzden hiçbir şey kaçmaz. Büyük resme bakmanın yanı sıra küçük şeyleri de fark etmekte iyisiniz.

Ayrıca iyi bir karakter yargıcı olabilirsiniz. Durumları değerlendirme, insanların niyetlerini ve motivasyonlarını okuma yeteneğine sahip olabilirsiniz.

Güvenilir bir bireysiniz. İnsanlar genellikle onlara yardım etmeniz için size yaklaşabilir. Genelde yere basarsınız. Varlığınız sakinlik yayıyor olabilir.

TELEFONU İKİ ELİNİZLE TUTMA VE İKİ BAŞPARMAĞINIZI KULLANMA

Telefonu iki elinizle mi tutuyorsunuz ve iki baş parmağınızı mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzun sahip olduğu kişilik özellikleri şunları ortaya koyuyor:

Genellikle yüksek enerji seviyelerine sahipsiniz.

Kendinizi nasıl sunduğunuzda veya düşüncelerinizi nasıl dile getirdiğinizde de iddialısınız.

Ayrıca değişikliklere son derece uyumlu olabilirsiniz. Değişimi incelikle karşılarsınız.

Çoklu görevde iyi olabilirsiniz. Bu, aynı anda birden fazla projeyi üstlenmenize, farklı düşünceleri işlemenize ve yapılacaklar listenizi kontrol etmenize yardımcı olur.

Muhtemelen son derece rekabetçi ve talepkar sektörlerde çalışabilir veya keyfini çıkarabilirsiniz.

Zamana çok değer veriyorsunuz. Bir gün içinde yapmak istediklerinizi yapmak için 24 saatin yeterli olmadığını düşünürken de kendinizi bulabilirsiniz.

BİR ELİNİZLE TELEFONU TUTARKEN DİĞER ELİNİZİN İŞARET PARMAĞINI KULLANIN

Bir elinizle telefonu tutarken diğer elinizin işaret parmağını mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzun sahip olduğu kişilik özellikleri şunları ortaya koyuyor:

Sezgisel, kibar ve akıllısınız. Aktif bir beyniniz var. Yüksek bir olgunluk seviyeniz var.

Nadiren aceleyle hareket edersiniz. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce her şeyi derinlemesine düşünme eğilimindesiniz.

Genellikle kendi deneyimleriniz aracılığıyla bilgelik ve bilgiyle dolusunuz.

Yaratıcı bir çizginiz de olabilir. Süreçlerden keyif almayı seviyorsunuz.

Ayrıca, insanlar enerjinizi düşürmeye çalıştıklarında bile sakin kalmanıza yardımcı olan kalın bir cilde sahip olabilirsiniz.





