Telefon yönlendirme iptali adımları: Telefon arama yönlendirme nasıl iptal edilir?

Telefon yönlendirme işlemleri, ister sabit telefondan, ister ev telefonundan ya da iş telefonu üzerinden yapılabilmektedir. Günlük yaşantımız için kolaylık sunan arama yönlendirme işlemleri sayesinde her koşulda ulaşılabilir olmak mümkündür. Böylelikle gelen çağrılar kaçırılmayarak, aksaklıklar yaşanmaz. Hem yönlendirme hem de iptal işlemleri oldukça basit adımlar içermektedir. Telefon yönlendirme ve telefon yönlendirme iptali işlemleri için birkaç tuşu tuşlamak yeterlidir.

Telefon çağrı yönlendirme iptali

Telefon çağrı yönlendirme işlemi kolay bir şekilde iptal edilebilir. Cep telefonun arama kısmına gelip #21# , #61# , #62# , #67#‘den birini tuşlayarak, bu kapsamda yapılması istenilen işlemin kısa numarasını tuşlanarak telefon çağrı yönlendirme iptali başlatılabilir. Arama yönlendirme iptal işlemini kendileri yapmak istemeyen kullanıcılar, hizmet aldığı operatörün müşteri hizmetlerini arayarak yönlendirme iptalini de gerçekleştirebilir.

Türk Telekom arama yönlendirme iptal

Türk Telekom arama yönlendirme iptal işlemi için 5 farklı alternatif vardır. Buradaki adımlar takip edilerek telefon yönlendirme iptali yapılır. Çok basit ve kolay olan telefon yönlendirme iptali işlemi için alternatif yollar şöyledir:

Telefon: Kullanıcılar telefonun “Ayarlar” bölümünü açarak ardından “Arama Yönlendirme” menüsüne girerek, işlemi kaptabilir.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri: **444 1 444**’ü arayarak operatörün talimatı ile birlikte “Mobil”i seçerek yönlendirme işlemi iptal edilebilir.

Türk Telekom Online İşlemler: Türk Telekom “Mobil” web sayfasına girerek, üst menüde yer alan “Abonelik ve Hat İşlemlerim” kısmından “Uzaktan Yönlendir” seçebilir ve yönlendirme işlemi artık iptal hale gelebilir.

SMS / Kısa Mesaj: Telefonun mesajlar kısmından kullanıcılar "UY IPTAL" yazıp, 9244'e kısa mesaj olarak göndererek yönlendirme iptal işlemini gerçekleştirmiş olurlar.

Bu tür işlemlerin yanı sıra kullanıcılar telefonun arama ekranından ##21#, ##67#, ##61# veya ##62# numaralarını tuşlayarak da telefon çağrı yönlendirme iptalini yapabilir.

Türk Telekom sabit telefon yönlendirme iptali

Kullanıcılar sabit telefonunun her zaman yanında olamayabilir. Bu yüzden sabit telefonuna cevap verilemeyen zamanlarda telefon yönlendirme işlemi ile bu soruna çözüm bulunabilir. Telefon yönlendirme işlemi gibi sabit telefon yönlendirme iptali de rahatlıkla yapılabilir. Bunun için sabit telefondan uygulamanın iptali için telefonun “Arama” bölümünden #21# , #60# ve #22# numaralarını tuşlayarak sabit telefon yönlendirme iptali gerçekleşebilir.



