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Telefon yönlendirme nasıl yapılır? Telefon çağrılarını başka bir numaraya yönlendirme adımları

29.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon yönlendirme işlemiyle önemli aramalar kaçırılmaz, acil durumlarda ulaşılabilir durumda olursunuz. Özellikle ofis çalışanlarının tercih ettiği telefon yönlendirme işlemi, iş hayatı dışında birçok durum için de kullanılabilir. Peki, telefon yönlendirme nasıl yapılır? Telefon çağrılarını başka bir numaraya yönlendirme adımları nelerdir?

Telefon yönlendirme nasıl yapılır? Telefon çağrılarını başka bir numaraya yönlendirme adımları

Telefonu başka bir telefona yönlendirme kişilerin hayatına kolaylık sağlar. Arama yönlendirme sayesinde beklenen acil telefonlar kaçırılmaz. Böylelikle aramalardan haberdar olunur, kullanıcıların yaşantısında aksaklıklar yaşanmaz. Arama yönlendirmenin avantajlarından faydalanmak isteyen kullanıcılar, telefon çağrılarını başka bir numaraya yönlendirme işlemi yapabilir.

Telefon yönlendirme işleminin birkaç farklı yolları vardır. Bu işlemler GSM operatörlerinden yapılabildiği gibi telefon üzerinden de rahatlıkla yapılabilir.

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Telefon yönlendirme nasıl yapılır?

Telefonu başka numaraya yönlendirme işlemi her operatöre göre değişebilse de hemen hemen aynı yapılır. Oldukça basit bir işlem olan telefon yönlendirme, operatörlerin sunduğu hizmetler yardımıyla gerçekleşir.

  • Android üzerinden telefon yönlendirme yaparken "Ayarlar > Gelen Arama > Arama Yönlendirme" adımlarını izleyerek aramaları yönlendirebilirsiniz.
  • iOS üzerinden telefon yönlendirmek için "Ayarlar > Telefon > Arama Yönlendirme" adımlarını izleyerek yönlendirme yapabilirsiniz.

Ayrıca her operatör için farklı yönlendirme işlemi mevcuttur. Operatörlere göre farklılık gösteren telefon yönlendirme işlemleri için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Türk Telekom kullanıcısıysanız "UY TELEFON NO" yazıp 9244 mesaj atarak yönlendime işlemi yapabilirsiniz.
  • Vodofone kullanıcısıysanız "Yanımda İnternet Telefon Yönlendirme" sayfasından telefon yönlendirme işlemi yapabilirsiniz.
  • Turkcell kullanıcısıysanız "Dijital Operatör Uygulaması"na giriş yapılarak telefon hattı, numaraya yönlendirebilirsiniz.

Sabit telefon yönlendirme koduyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Uzaktan telefon yönlendirme sabit telefondan gerçekleştirilmemektedir. Sabit telefonu yönlendirmek için telefonun yanında olmanız gerekir. Sabit telefondaki tüm aramaları yönlendirmek için:

  • Sabit telefondan 21 tuşlayın.
  • Yönlendirmek istediğiniz bumarayı yazıp # tuşuna basın.
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Sabit hat yönlendirme nasıl iptal edilir?

Gerekli görülmediği durumlarda sabit hat yönlendirme işlemini sona erdirilebilir. Bu işlem de tıpkı telefon yönlendirme işleminde olduğu gibi basit bir adım var:

  • Yönlendirilen tüm aramaları iptal etmek için #21# tuşlayın.

Telefon yönlendirme nasıl anlaşılır?

Aramaların yönlendirdiğine veya verilerin paylaşılıp paylaşılmadığına dair bilgi alabilirsiniz. Telefondan #21# tuşlayarak aramaların ve mesajları yönlendirilip yönlendirilmediği öğrenilebilir. Eğer telefonda herhangi bir yönlendirme işlemi yoksa arama ekranına gelen mesaj ile yönlendirme olmadığı görülebilir. Başka kullanıcılar ise yönlendirme işlemi yapılan numaranın bir başka numaraya yönlendirip yönlendiremediği hakkında inceleme yapamaz.


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yaşam
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