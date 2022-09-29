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Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme: Sabit hat cep telefonuna nasıl yönlendirilir?

29.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kullanımın artmasıyla birlikte sabit telefon kullanımında azalma başladı. Fakat başta iş yerleri olmak üzere hala bazı evlerde ve ofislerde sabit hatlı telefonlar kullanılmaktadır. Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme: Sabit hat cep telefonuna nasıl yönlendirilir?

Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme: Sabit hat cep telefonuna nasıl yönlendirilir?

İş yerinde ya da evde kullanılan telefonu, cep telefonuna yönlendirme açısından kolaylık sağlar. Sabit hattı cep telefonuna yönlendirme işlemi ile telefona gelen aramalara ulaşılabilir. Özellikle önemli telefon bekleyen kişiler için bu yöntem avantaj sağlar. Bu şekilde aramalar kaçırılmaz, kullanıcıların işleri aksamaz. Telefonda arama yönlendirmeyi kapatmak isteyenler için de iptal etme seçenekleri bulunuyor.

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Sabit hattı cep telefonuna yönlendirme

Telefon yönlendirme işlemleri GSM operatörlerinden yapılabildiği gibi telefon üzerinden de kolaylıkla yapılabilmektedir. Sabit hattı cep telefonuna yönlendirmek için telefonun yakınında olmak gerekir. Uzaktan yönlendirme işlemi yapılmaz. Buna dikkat edildiği takdirde telefon yönlendirme için izlenecek adımlar şöyledir:

  • Sabit telefondan 21 tuşlayın.
  • Başka herhangi bir ek tuşa ya da yıldız kareye basmadan, yönlendirmesi istenilen telefon numarası yazılır.
  • Numara eksiksiz bir şekilde yazıldıktan sonra “#” tuşuna basılır. Bu işlemlerden sonra artık aramalar yazılan yeni numaraya gelecektir.
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Andoid ve iOS üzerinden telefon yönlendirme

Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme işlemi operatör ve akıllı cihaza göre farklılık göstermektedir. Yönlendirme işlemi, telefon kodları ve aygıt içerisinde bulunan uygulamalarla gerçekleştirilir. Android işletim sistemine sahip telefonlar yönlendirme için şu adımlar izlenmelidir:

  • "Telefon" uygulamasına girin.
  • Telefon uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktaya dokunun.
  • Açılan sayfadan "Ayarlar" ve ardından "Gelen Arama" seçeneğini seçin.
  • Sonrasında arama yönlendirme için istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.

iOS telefonların yönlendirme işlemi ise şu adımlarla yapılır:

  • "Ayarlar" bölümünden "Telefon" sekmesini açın.
  • Ardında "Arama Yönlendirme" kısmına geçin.
  • Yönlendirme işlemi aktif hâle getirin.
  • Açılan sayfaya telefon numarasının başına 0 koymadan numara yazıp kaydedin.
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Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirmek ücretli mi?

Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirmek, operatör hizmetlerinden yararlanıldığı için ücretli bir işlemdir. Her operatörün hizmet verdiği kolaylıklara göre bu ücretler değişiklik gösterebilir.

Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme iptali

Sabit telefonu cep telefonuna yönlendirme işlemi hayatımızı kolaylaştırsa da bazen gerekli olmayabilir. Bu yüzden sabit telefon yönlendirme iptal işlemi yapmak için ##002# kodu tuşlanıp arama butonuna basılarak iptal işlemi gerçekleşir.


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telefon arama
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