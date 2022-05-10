Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme: Android ve iOS telefonlarda format sonrası veri geri yüklemesi mümkün mü?

Android ve iOS telefon kullanıcıları; cihazın belirli zaman kullanılmasına bağlı olarak veri silinmesi gibi sorunlarla karşılaşabilir. Aynı zamanda telefona format atılması da bu sorunu meydana getirir. Böyle durumlarda verileri kurtarmak için profesyonel çalışma yapılması gerekir. Format atma işleminden sonra silinen verileri kurtarmak için içeriği belli olmayan uygulamalar kullanılmamalıdır.
Söz konusu güvenilir uygulamalar, format atma işleminden sonra cihaza verileri sağlıklı bir şekilde yükler. Telefonda silinen dosyaları geri getirmek için teknik destek de almak gerekebilir.
Telefona format atıldığında içerisindeki tüm bilgiler sıfırlanır. Telefon ilk satın alındığı haline döner. Bu nedenle içerisindeki verileri mutlaka yedeklemek gerekir.
Telefona format attıktan sonra;
Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme işlemleri aşağıdaki gibidir:
Formatla silinen fotoğrafları geri getirme işlemlerinde bulut servisi kontrol edilmelidir. Bulut servisi aktifse fotoğraf, video ve belgeler yedeklenir. Format atma işlemlerinin arkasından bulut eski yedeği üzerinden verilere ulaşılabilir.
Bilgisayar ile Android cihaz içerisindeki verilere ulaşmak mümkündür. Bilgisayar üzerinden güvenilir üçüncü parti uygulamaları ile bağlantı kurularak telefondaki veriler kurtarılır.
Üçüncü parti uygulamalar ile bilgisayar üzerinden veri kurtarmak için;
Android telefonlara format attıktan sonra verileri kurtarmak için bazı uygulamaları kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar, verileri SD kart üzerinden kurtarır. Bazıları ise ücretsiz olarak silinen dosyaları gösterir. Ancak silinen dosyaları cihaza yeniden yüklemek için ücret ödemek gerekir.
Söz konusu uygulamalar aracılığıyla;
iOS telefonlara format attıktan sonra verileri kurtarma işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:
iCloud yedekleme dosyanız varsa bu yedek üzerinden verileri yeniden yükleyebilirsiniz.
iOS cihazlara forma atma işlemi yapıldıktan sonra verileri kurtarmak için iTunes yedeklemesi kullanılabilir. iTunes yedeklemesi;
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