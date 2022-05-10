Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme: Android ve iOS telefonlarda format sonrası veri geri yüklemesi mümkün mü?

Android ve iOS telefon kullanıcıları; cihazın belirli zaman kullanılmasına bağlı olarak veri silinmesi gibi sorunlarla karşılaşabilir. Aynı zamanda telefona format atılması da bu sorunu meydana getirir. Böyle durumlarda verileri kurtarmak için profesyonel çalışma yapılması gerekir. Format atma işleminden sonra silinen verileri kurtarmak için içeriği belli olmayan uygulamalar kullanılmamalıdır.

Söz konusu güvenilir uygulamalar, format atma işleminden sonra cihaza verileri sağlıklı bir şekilde yükler. Telefonda silinen dosyaları geri getirmek için teknik destek de almak gerekebilir.

Telefona format atınca tüm bilgiler silinir mi?

Telefona format atıldığında içerisindeki tüm bilgiler sıfırlanır. Telefon ilk satın alındığı haline döner. Bu nedenle içerisindeki verileri mutlaka yedeklemek gerekir.

Telefona format attıktan sonra;

Telefon hafızası içerisindeki dosyalar,

AppStore ile Play Store hesap bilgileri,

Kişi listesi,

Mesajlar bölümündeki mesajlar,

Uygulama ile sistem verileri ve ayarları,

Telefon hafızasındaki resimler,

Telefon hafızası içerisindeki dosyalar,

İndirilen tüm uygulamalar,

Telefona bulaşan virüsler,

İnternet geçmişi silinir.

Telefona format attıktan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?

Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme işlemleri aşağıdaki gibidir:

Bulut yedeği

Formatla silinen fotoğrafları geri getirme işlemlerinde bulut servisi kontrol edilmelidir. Bulut servisi aktifse fotoğraf, video ve belgeler yedeklenir. Format atma işlemlerinin arkasından bulut eski yedeği üzerinden verilere ulaşılabilir.

Üçüncü parti uygulama ile bilgisayar üzerinden verileri kurtarma

Bilgisayar ile Android cihaz içerisindeki verilere ulaşmak mümkündür. Bilgisayar üzerinden güvenilir üçüncü parti uygulamaları ile bağlantı kurularak telefondaki veriler kurtarılır.

Üçüncü parti uygulamalar ile bilgisayar üzerinden veri kurtarmak için;

Telefonla bilgisayar arasında USB kablosu aracılığıyla bağlantı kurulmalıdır.

Sonraki aşamada söz konusu uygulama indirip çalıştırılır.

Uygulama cihazı tarar. Tüm dosyaların taraması yapılır. Tarama işlemi telefonun kapasitesine göre 10- 20 dakika sürer.

Tarama listesi oluşturulur. Tarama listesi içerisinden kullanıcı, kurtarmak istediği dosyaları seçip işlemi tamamlar.

Android telefonlarda format sonrası veri kurtarma

Android telefonlara format attıktan sonra verileri kurtarmak için bazı uygulamaları kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar, verileri SD kart üzerinden kurtarır. Bazıları ise ücretsiz olarak silinen dosyaları gösterir. Ancak silinen dosyaları cihaza yeniden yüklemek için ücret ödemek gerekir.

Söz konusu uygulamalar aracılığıyla;

SMS,

Video,

Belge,

Fotoğraf,

Kişi listesi gibi tüm bilgiler geri yüklenir.

iOS telefonlarda format sonrası veri kurtarma

iOS telefonlara format attıktan sonra verileri kurtarma işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

iCloud yedeklemesi

iCloud yedekleme dosyanız varsa bu yedek üzerinden verileri yeniden yükleyebilirsiniz.

Bu yöntem için öncelikle iOS cihazınızı açınız.

Ekran kurulumuyla ilgili adımları takip ediniz.

Uygulama ve verilerin olduğu ekrana dokunup, iCloud yedeklemesi üzerinden verilere ulaşınız.

iCloud yedeklemesi üzerinden verileri yüklerken Wi-Fi’ın bağlı olması gerekir. Veri geri yüklenme süresi; ağ hızı ve dosya boyutuna göre değişir.

iTunes yedeklemesi

iOS cihazlara forma atma işlemi yapıldıktan sonra verileri kurtarmak için iTunes yedeklemesi kullanılabilir. iTunes yedeklemesi;

PC ya da Mac cihaz üzerinden iTunes açılır. Bu cihazlara USB kablosu aracılığıyla iOS işletim sistemli telefon bağlanır.

iTunes, iOS cihazı tanıdıktan sonra yedeği geri yüklenir. Veriler, iTunes yedeği üzerinde; boyut ve tarih olarak sıralanır. Kullanıcı geri yüklemek istediklerini seçebilir.



