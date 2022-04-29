Telefonda SSL hatası nasıl düzeltilir? Android ve iOS’ta SSL bağlantı hatası neden verir?

Teknolojik alandaki gelişmeler ve yenilikler doğrudan akıllı telefonları da etkilemektedir. Telefon kullanıcıları bazı gelişmeleri yakalayamadıkları için cihazlarında birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu sorunlardan biri de SSL sertifika hatasıdır. Kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden web sitelerine giriş yaptıklarında bu hata ile neden karşılaştıklarını merak etmektedir.

Telefonda SSL Hatası Nasıl Düzeltilir?

Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlarda bir internet sitesi ziyaret edildiğinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri SSL bağlantı hatasıdır. Bazı durumlarda telefon kullanıcıları web siteleri ziyaret ederken SSL hatası almaktadır. Bu hatayı almanızın sebebi sunucudan, kötü yazılımlardan, telefonunuzdan veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sertifikalarını yenilememesinden kaynaklı olabilir.

SSL sertifikası yenilenmeyen veya güncellemeyen web sitelerine giriş yapmak istediğinizde erişim kısmi olarak engellemektedir. Sertifikası olmayan sitelerde kişisel bilgilerinizin çalınma riski bir hayli yüksektir. Bu yüzden internet kullanıcıları, güvenli olan siteleri ziyaret etmeyi tercih etmektedir.

Android ve iOS’ta SSL Bağlantı Hatası Çözümü

Bilgisayarlarda karşılaşılan SSL hatalarında çözüm çok daha basitken akıllı telefonlarda bu durum biraz karışık olabilmektedir. Masaüstü bilgisayarlarda bu hata ile karşılaşıldığında “sertifikayı göster” veya “atla” seçenekleri bulunmaktadır. Akıllı telefonlarda ise durum bundan biraz daha farklıdır.

Android’de SSL bağlantı hatası ile karşılaşan telefon kullanıcıları aşağıdaki adımları izleyerek bu sorunu hızlı bir şekilde çözebilir.

Akıllı telefonlarınızdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

İnternet bağlantısını değiştiriniz. Yanlış internet ayarları bu hatayı almanıza sebep olabilir. Eğer ayarlarınız doğru ise başka bir bağlantı türünde çalıştırmayı deneyiniz.

Ağ ayarlarınızı sıfırlayınız. Yanlış ağ ayarları da bu hata ile karşılaşmanıza sebep olabilir.

Tarayıcınızın verilerini ve ön belleğini temizleyiniz.

Eski tarayıcılar bu sorunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tarayıcınızı güncelleyiniz.

Anti Virüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakınız. Bazen bu tür programlar telefonunuzda SSL hatası almanıza sebep olabilmektedir.

Yukarıdaki işlemlere ek olarak ziyaret etmek istediğiniz web sitesini gizli modda açmayı deneyiniz.

Bahsedilen hiçbir yöntem işe yaramazsa son olarak işletim sisteminizi geri yüklemeniz gerekebilir. Bu yöntemde cihazdaki tüm veriler silindiği için çok sık tercih edilmemektedir.

Yukarıda yer alan tüm yöntemleri iOS’ta SSL bağlantı hatası alan telefon kullanıcıları da uygulayabilir.

