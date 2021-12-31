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Telefondan, internetten yılbaşı bilet sorgulaması! Online bilet sorgulaması

31.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango çekiliş sonuçları binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango büyük ikramiye ile 2022'ye milyoner olarak girmenin hayalini kuran binlerce vatandaş, telefondan, internetten yılbaşı bilet sorgulamasını nasıl yapacağını araştırıyor. Bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazanan numaralar netliğe kavuşacak. İşte online bilet sorgulaması...

Telefondan, internetten yılbaşı bilet sorgulaması! Online bilet sorgulaması

Dev Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Talihlilere toplamda 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak. Büyük ikramiye 120 milyon TL ve gerçekleştirilecek çekilişin ardından bir kişi yeni yıla 120 milyon TL ile girecek. Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını internetten sorgulayabilirsiniz. İşte online bilet sorgulaması...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

31 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinin sonucunda 120 milyon TL ikramiye tutarı yer alıyor. Söz konusu çekiliş, Milli Piyango Online sitesi ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler ise 30 TL oldu.

MİLLİ PİYANGO ÖZEL YILBAŞI ÇEKİLİŞİ FREKANS BİLGİLERİ

31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'da başlayacak.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A

Çekiliş programı

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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