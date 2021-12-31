Telefondan, internetten yılbaşı bilet sorgulaması! Online bilet sorgulaması

Dev Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Talihlilere toplamda 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak. Büyük ikramiye 120 milyon TL ve gerçekleştirilecek çekilişin ardından bir kişi yeni yıla 120 milyon TL ile girecek. Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını internetten sorgulayabilirsiniz. İşte online bilet sorgulaması...
31 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinin sonucunda 120 milyon TL ikramiye tutarı yer alıyor. Söz konusu çekiliş, Milli Piyango Online sitesi ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler ise 30 TL oldu.
31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'da başlayacak.
17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
Çekiliş programı
YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ
17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)