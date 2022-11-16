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Telefonla konuşuyordu! Bir anda oldu... Bodrum kata düştü

16.11.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir fide üretim tesisinde meydana geldi. Y.C.B. isimli işçi, makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına düştü. Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Düşen Y.C.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Telefonla konuşuyordu! Bir anda oldu... Bodrum kata düştü

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana geldi. Makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı. Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü.

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AĞIR YARALANDI

Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

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Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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İşçi düşme

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