Telefonlara en çok WhatsApp Messenger indirildi

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

Araştırmaya göre, popüler konuşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer alırken, ikinci sıraya Facebook, üçüncü sıraya ise Facebook Messenger’ın yerleştiği kaydedildi.

İlk 10’da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao, ve Baidu oldu.

Öte yandan en çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı Pubg’nin aldığı gözlendi. İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings’in yerleştiği belirlendi.

(DHA)

