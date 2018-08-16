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Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 08:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos’un yıl dönümü nedeniyle, PKK’nın hacker grubu bir kamu hattını ele geçirip vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi.

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos’un yıl dönümü nedeniyle, PKK’nın hacker grubu bir kamu hattını ele geçirip vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderdi.
“Mersin 153” adlı hattan gelen mesajda PKK grubu, “Komutan Agit'le baslayan 15 Agustos dirilis bayramimiz kurtulus ve zafer bayramina dönüsecektir. Bugün Kürdistan'da Agit'lesen milyonlar en büyük intikam'in sahibi olacaklardir. Kahrolsun Fasizm, Yasasin 15 Agustos ruhu, Yasasin Önder APO, Yasasin PKK... AriHackTeam Kurdish Hackers B002” ifadelerine yer verdi.

İşte terör örgütünün o mesajı:

sdad

Sosyal medyada da gündeme gelen PKK’nın mesajına tepki gösterildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı "MERSİN153" kullanıcı adının kurumla alakasının olmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara "MERSİN153" kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi.

Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
PKK Mersin TELEFON mesaj SMS 15 ağustos

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Banada geldi bu toplu sms uygulamaları bize sıkıntı yaşatacağı belliydi. Allah bilir yurtdışı kaynakludur saldırı.
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