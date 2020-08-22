Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...

Kablosuz şarj, arka kapağı cam materyalden yapılan telefonlar için bir şarj biçimi alternatifidir. Son birkaç yılda cam arka kapaklara sahip telefonların yaygınlaşması dolayısıyla, kablosuz şarj kullanımı da gittikçe yaygın hale gelmiştir. Ancak kablosuz şarjın bataryaya zarar verdiği şeklinde birtakım iddialar da vardır. Neyse ki, bunlar asılsızdır. Aksine, kablosuz şarj kullanımı telefon bataryanızın ömrünü uzatabilir. Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim...

1. TELEFONUNUZU İSTEDİĞİNİZ AN ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

Siz de telefonunu şarja takmak için batarya seviyesinin sıfıra düşmesini bekleyemeyenlerden misiniz? O zaman mutlaka bir kablosuz şarj istasyonu edinmelisiniz. Çünkü doğru bilinenin aksine, telefonunuzu şarja takmak için bataryanın tükenmesini beklemek, telefon bataryasının ömrünü kısaltan, önemli bir unsur. Ancak bir kablosuz şarj istasyonu edinirseniz, onu dilediğiniz yere kurabilir ve bu sorunu saf dışı bırakabilirsiniz.

2. EN ACİL DURUMLARDA BİLE ŞARJ BULABİLİRSİNİZ

Eğer kablosuz şarj kullanmaya uygun bir telefonunuz varsa, kablolu şarj kullanamayacağınız ortamlarda bile telefonunuzu şarj edecek bir yer bulabilirsiniz. Bu da çoğu insanda görülen ve telefonun şarjı azalınca ortaya çıkan panik atak durumlarını önlemeye yardımcı olur. Kısacası en acil durumlarda bile şarj bulabilir ve hayatınızdaki stres faktörünü bir nebze dahi olsa yok edebilirsiniz.