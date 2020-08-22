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Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kablosuz şarj kültürü, teknolojinin gelişmesiyle, günlük hayatta daha sık karşılaştığımız bir unsur haline geldi. Ancak kablosuz şarj kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kablosuz şarjın telefon bataryasına olan etkileri de bazı soru işaretlerine sebep olmaya başladı. Bizler de, tarafınızca sorulan bu sorulara en güvenilir cevapları verebilmek amacıyla bu yazıyı derledik. Keyifli okumalar!

Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...

Kablosuz şarj, arka kapağı cam materyalden yapılan telefonlar için bir şarj biçimi alternatifidir. Son birkaç yılda cam arka kapaklara sahip telefonların yaygınlaşması dolayısıyla, kablosuz şarj kullanımı da gittikçe yaygın hale gelmiştir. Ancak kablosuz şarjın bataryaya zarar verdiği şeklinde birtakım iddialar da vardır. Neyse ki, bunlar asılsızdır. Aksine, kablosuz şarj kullanımı telefon bataryanızın ömrünü uzatabilir. Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim...

1. TELEFONUNUZU İSTEDİĞİNİZ AN ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ

Siz de telefonunu şarja takmak için batarya seviyesinin sıfıra düşmesini bekleyemeyenlerden misiniz? O zaman mutlaka bir kablosuz şarj istasyonu edinmelisiniz. Çünkü doğru bilinenin aksine, telefonunuzu şarja takmak için bataryanın tükenmesini beklemek, telefon bataryasının ömrünü kısaltan, önemli bir unsur. Ancak bir kablosuz şarj istasyonu edinirseniz, onu dilediğiniz yere kurabilir ve bu sorunu saf dışı bırakabilirsiniz.

2. EN ACİL DURUMLARDA BİLE ŞARJ BULABİLİRSİNİZ

Eğer kablosuz şarj kullanmaya uygun bir telefonunuz varsa, kablolu şarj kullanamayacağınız ortamlarda bile telefonunuzu şarj edecek bir yer bulabilirsiniz. Bu da çoğu insanda görülen ve telefonun şarjı azalınca ortaya çıkan panik atak durumlarını önlemeye yardımcı olur. Kısacası en acil durumlarda bile şarj bulabilir ve hayatınızdaki stres faktörünü bir nebze dahi olsa yok edebilirsiniz.

3. TELEFONUNUZU ŞARJDAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALMAZSINIZ

Telefonunuzu şarjda kullanmak ne kadar sakıncalıysa, telefonunuz şarj olduktan sonra şarja takılı halde bırakmak da batarya sağlığınız için bir o kadar sakıncalıdır. Neyse ki kablosuz şarj istasyonlarında böyle bir sıkıntı yoktur. Çünkü kablosuz şarj istasyonlarının sahip olduğu yapay zeka sayesinde telefonunuzun şarjı tamamen dolduktan sonra elektrik akımı kesilir. Böylece bataryanız daha sağlıklı olmuş olur.

4. ELEKTRİK KAÇAĞI SÖZ KONUSU OLMAZ

Kablolu şarj kullanımı, elektrik akımının sebep olduğu riskleri de beraberinde getirir. Çünkü prize bağlı olan şarj kablolarında herhangi bir elektrik kaçağı olabilir ve siz bunun farkına varmadan elektrik şoku alabilirsiniz. Kablosuz şarj istasyonları bu riski ortadan kaldırdığından, daha sağlıklı bir kullanım imkanı sunarlar

5. BATARYANIN ÖMRÜ UZAR

Daha sık aralıklarla şarj edilmek, şarj tamamen dolunca şarjdan çıkarılmak ve doğru voltajda akım almak, telefonunuza takılan bataryaların ömrünü uzatır. Tüm bu özellikleri bir arada kullanabilmenin tek yolu ise, kablosuz şarj istasyonlarından faydalanmak olacaktır. Kısacası bir adet kablosuz şarj istasyonu edinerek hem telefonunuzun sağlığına katkıda bulunabilir hem de batarya ve şarj kablosu masraflarınızı kısabilirsiniz.

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