Telegram'ın kurucusu Pavel Durov serbest bırakıldı!

Fransa’nın, 3 gün önce Telegram’ın kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Pavel Durov’u Paris’teki Bourget Havalimanı'na indikten hemen sonra gözaltına alması dünya çapında geniş yankı buldu.

Rus asıllı, Fransa vatandaşı Pavel Durov’un Fransız yetkililer tarafından yakın zamanda açılan bir soruşturma ve arama kararı kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI!

Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Fransa’nın Durov’u neden gözaltına aldığına dair dünya kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler sınırlıydı. Bir süre sonra savcılık tarafından hazırlanan bir belgede Durov’a yönelik 12 farklı suç isnat edildi. Bunların içerisinde en dikkat çekeni, Durov’un Fransız güvenlik ve istihbarat birimlerine gerekli bilgi ve belgeleri iletmeyi reddettiği için suçlanmasıydı.

HANGİ SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA?

Yayınlanan belgeye göre Pavel Durov, yasal dinlemeler ve istihbari faaliyetler için gerekli bilgi veya belgelerin yetkili makamlara iletilmesini kabul etmemek, organize suç gruplarının yasadışı işlemlerine ortam sağlayan bir çevrim içi platformun yöneticisi olmak, organize grupların çocuk istismarı gibi siber suç faaliyetlerine izin vermek, uyuşturucu maddelerin edinilmesi, taşınması veya satılması, organize dolandırıcılık, suç ve suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması ve kripto dolandırıcılığı gibi suçlarla itham ediliyor.

Bahsedilen 12 suçtan biri hariç diğer tüm suçların esas olarak tüm dünyada siber suç olarak tanımlanan eylemlerden olduğu söylenebilir. İstihbarat servisleri ve kolluk kuvvetlerine bilgi ve belge iletilmesini reddetme konusundaki suçlama ise Fransa hükümetinin ulusal çıkarlarıyla ilgili olduğu için diğer suçlardan ayrılıyor. Fransa'nın esas olarak bu maddeden dolayı Durov’u gözaltında tuttuğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Durov'un gözaltı süresinin 96 saate çıkarılması ve Fransız makamlardan konuya dair detaylı ve net bir açıklama gelmemesi, Fransa’nın Durov ile işbirliği arayışında olduğu ve Telegram’daki hassas bilgi ve belgelere erişim talep ettiği gibi ihtimalleri akla getiriyor. Bir ihtimale göre de Fransa, birinci maddedeki bilgi ve belge talebinden dolayı gözaltı süresini uzatıyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan beyanlar, Fransa’nın esas amacının anlatılanlardan farklı olduğu ve Durov’un gözaltına alınma gerekçesinin siber suçlarla ilgisi olmadığı şeklinde. Diğer taraftan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin de esas meselenin Fransa'nın Telegram’dan ve Durov'un kendisinden hassas bilgiler elde etmek istemesi olduğuna işaret ediyor. SVR Direktörü, Durov’un bu tür hassas verileri ve bilgileri Fransa’ya veya başka bir Batılı kaynağa vermeyeceğini düşünüyor.

(AA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır