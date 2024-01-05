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  4. Televizyon programındaki iddia gündem olmuştu! Polis harekete geçti, yeniden tutuklandı

Televizyon programındaki iddia gündem olmuştu! Polis harekete geçti, yeniden tutuklandı

05.01.2024 21:10 | Son Güncelleme:
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8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Eşi Özlem Çetin’in ailesi, bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin’i gözaltına aldı ve tekrardan tutuklandı.

Televizyon programındaki iddia gündem olmuştu! Polis harekete geçti, yeniden tutuklandı

Şanlıurfa’da meydana gelen olay 8 ay önce gerçekleşti. Hasan Çetin’in kullandığı otomobil, misafirlik için gittikleri kırsal mahalleden dönerken Göbeklitepe yolu üzerinde bulunan sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkan sürücü Hasan Çetin, hafif yaralı olarak kurtulurken eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm’ün (1) ise boğularak hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Hasan Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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AİLE "CİNAYET" DEDİ!

Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Hayatını kaybeden Özlem Çetin’in ailesi, bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLANDI!

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yeni deliller elde ederek Hasan Çetin’i dün gece saatlerinde savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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