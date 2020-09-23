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Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

İngiltere’de gerçekleşen korkunç olayda, 11 aylık torununu yıkayan babaanne bebeğin elbiselerini almak için odaya gittiği esnada televizyona daldı. Torununun küvette olduğunu hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğunu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu

İngiltere’de yaşanan olayda 52 yaşındaki 12 torun sahibi Shirley Grenfell, 11 aylık torununu içi su dolu küvette yıkadıktan sonra havlu ve çocuğun elbiselerini getirmek için odasına gitti.

TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI

Televizyonda en sevdiği diziyi gören yaşlı kadın, ekrana takıldı ve diziyi izlemeye başladı.

Torununun küvette olduğunu beş dakika sonra hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Büyükannenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtaramadı.

SAVCILIK, YAŞLI KADINI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAKLA SUÇLUYOR

Shirley, küvette su yüksekliğinin 15 santim kadar olduğunu ve torununu küvetteki taburenin üzerinde oturur vaziyette bıraktığını söyledi. Shirley, geri döndüğünde torununu suyun içinde boğulmuş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve uzun süre oksijensiz kaldığı için beyni büyük oranda hasar gören kız çocuğu ertesi gün hayatını kaybetti. Savcılığın ihmal sonucu çocuğun ölümüne sebep olmak suçladığı Shirley’in davası devam ediyor.

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