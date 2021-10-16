Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Eski model bir televizyona sahipseniz ve Netflix, BluTV, puhutv gibi uygulamaları televizyonunuza bağlamak istiyorsanız Android Tv Box sizin için muhteşem bir seçenek. Televizyonunuz hangi model, hangi marka olursa olsun ona uygun bir Android Tv Box bulabilirsiniz. Bu ürünle ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan Youtube, Netflix, puhutv, BluTV gibi uygulamaları televizyonunuza entegre edebilirsiniz. Küçük boyutları ile fazla yer kaplamayan Android Tv Box'lar ile Chrome, Opera gibi internet tarayıcılarına bağlanabilir, sosyal medya hesaplarınıza erişim sağlayabilirsiniz. Dilerseniz USB ile cihazınızı televizyonunuza bağlayabilir, içindekilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sizin için en uygun marka ve modelleri merak ediyorsanız, Android Tv Box önerileri listemize göz atabilirsiniz.

HD Kalitede Film Keyfini Xiomi Mi Box S 4K Ultra HD ile Yaşayın!

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En iyi Android Tv Box listelerinde birinci sırada yer alan Xiomi Mi Box, hafif ve ince bir tasarıma sahip. Audio, HDMI, USB ve Power girişleri olan bu ürünün arayüzü oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Bu Android Tv Box kurulumu için ürünün kullanma kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra Wi-fi ağına bağlanarak Google hesabınıza girebilir, ardından televizyon ekranınızda Xiomi Mi Box'ın size sunduğu imkanları kullanmaya başlayabilirsiniz. Arayüzünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin; üst kısımda sık kullandığınız Facebook, Instagram, Twitter gibi uygulamaları bulundururken alt tarafta Youtube veya Netflix gibi video erişimi sağlayan uygulamaları kullanabilirsiniz. Herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadan kolaylıkla TV izleme keyfini yaşayabilirsiniz.

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Case 4U Tanix TX6 4K ile Harika Bir Deneyime Hazır Olun!

Çin menşeli bir ürün olan Case 4U Tanix, Android 9.0 işletim sistemine sahip. Bu özelliği sayesinde Google Play Store'da bulunan ve Android işletim sistemine uyum sağlayan tüm uygulamaları indirebilirsiniz. Netflix, BluTV gibi çeşitli film ve dizi platformlarını televizyonunuza entegre ederek kullanabilir, sevdiğiniz her şeyi istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip bu Android Tv Box oyun oynamayı sevenler için de harika seçenekler sunuyor. Şık tasarımı ve fazla yer kaplamayan boyutu ile evinizin dekorasyonuna uyum sağlıyor olması da artı puan!

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Hiremco ile Maceraya Hazır Olun!

Aradığınız Android Tv Box uydu alıcılı olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz! Bir adet 3.0'lık ve üç adet 2.0'lık USB girişleriyle birçok şeye aynı anda erişebilme imkanı tanıyor. Oyunları, dizileri, filmleri, fotoğraf veya videoları dört farklı USB girişi sayesinde ekranlarınıza yansıtabilirsiniz. Bellek okuma hızı oldukça yüksek olan bu cihaz ile hız sorunu yaşamadan TV izleme keyfini yaşayabilirsiniz. Değiştirilebilir arayüzünü en rahat ettiğiniz şekilde ayarlayarak kolay bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Üstelik bu cihazı aldığınızda bir yıl boyunca ücretsiz IP TV hediye!

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Gomax H96 Max 4K ile Ekranın İçindeki Dünyada Yer Almaya Var mısınız?

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Hem uygun fiyatlı hem de HD kalitede, sizi ekranın içindeymiş gibi hissettirecek bir ürün arıyorsanız Gomax H96 Max 4K sizin için ideal bir seçenek olabilir. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip olan bu cihazı hem Wi-fi ile hem de Ehternet kablosu ile internete bağlayabilirsiniz. Bellek depolama alanını yeterli bulmazsanız microSD kartlar ile destekleyebilirsiniz. Bir adet 2.0 ve bir adet 3.0'lık olmak üzere iki USB girişi olan ürünün HDMI girişini de kullanarak Android TV Box'ınızı televizyonunuza bağlayabilirsiniz.

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Bütçe Dostu Bir Seçenek için İnka X96 Mini V2'ye Ne Dersiniz?

Daha az bütçe ile daha çok iş yapabilen ürünleri tercih edenlerdenseniz Inka X96 Mini V2'yi tercih edebilirsiniz. Küçük boyutu ve hacmi ile yer kaplamadan kullanabileceğiniz bu ürün, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. Cihazın giriş-çıkış portlarında bir adet AV ve bir adet IV girişleri bulunuyor. SD kart girişi ile depolama alanına ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca HDMI girişi sayesinde televizyonunuza bağlayarak Netflix, Youtube, BluTV, Exxen, puhutv gibi platformları takip edebilirsiniz.

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Dilediğiniz Her Şeyi Depolayın Diye: Techstorm TX3 Android Tv Box

Android Tv Box tavsiye listesinde Techstorm'a yer vermeden olmaz doğrusu. 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla size geniş ve rahat bir alan sunan bu cihaz, diğer işlevleriyle de oldukça kullanışlı. Full HD ve 1080 piksellik çözünürlüğü ile izlediğiniz diziyi, filmi, belgeseli ya da oynadığınız oyunu size adeta yaşatır. Android 9.0 işletim sistemiyle Android uyumlu olan tüm uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz depolama alanını hafıza kart destekleri ile 64 GB'a kadar çıkarabilirsiniz. Birçok ses formatını desteklediği için herhangi bir sorun yaşamadan tüm platformlarda videoları izleyebilirsiniz.

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Sizin Seçiminiz, Sizin Ekranınız: Next MyBox 4K

Siz "Android Tv Box nedir?" ve "Android Tv Box nasıl çalışır?" sorularını düşünürken teknoloji çoktan aldı başını gitti bile! Next MyBox ürününün Android işletim sistemi ile uyumu sayesinde Google Play Store üzerinde istediğiniz tüm uygulamaları indirebilirsiniz. Hızlı ve kullanışlı menüsü ile dilediğiniz ayarlamayı yaparak rahat bir kullanım deneyimi sağlayabilirsiniz. HDMI ve USB girişleriyle dilediğiniz bağlantıyı yapabilirsiniz. Dizi ve filmlerinizi keyifle izlerken oyunların macera dolu dünyasında kaybolabilirsiniz. Ayrıca bu ürünle 3 aylık Exxen ve D-Smart Go aboneliği hediyesi kazanabilirsiniz.

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Tüm Monitörlerde Kullanabileceğiniz Bir Ürün: Dark Android Tv Box

Bilgisayar bağlantısı olmadan ve herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan tüm VGA girişli monitörlerinizde kullanabileceğiz Dark Android Tv Box ile harika bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Full HD ve 1080 piksel çözünürlüğüyle geniş ve net bir görüş alanı sunar. Bu cihazı 16:9, 16:10 ve 4:3 oran seçenekleri sayesinde istediğiniz ekrana uyumlandırarak kullanabilirsiniz. LCD, LED ve CRT dahil tüm monitör tiplerine uyum sağlar. Diğer Android Tv Box'lardan farkı, sosyal medya gibi platformlara erişme şansınızın olmaması ancak dizi ve film konusunda eline kimse su dökemiyor doğrusu.

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Fiyat Performansa göre On Numara Beş Yıldız: Wellbox H3 Android Tv Box

Uygun fiyatlı ve mükemmel performanslı bir Android Tv Box ile daha karşınızdayız! Ekstra bir kurulum desteğine ihtiyaç duymadan çalışan Wellbox H3 Android Tv Box ile hızlı ve yüksek çözünürlüklü bir deneyim yaşayabilirsiniz. Netflix, BluTV, IP TV ve Youtube gibi tüm video erişim platformlarını destekleyen bu ürünü televizyon ekranınızla entegre ederek kullanabilirsiniz. Tüm televizyon marka ve modelleri için kullanılabilen Wellbox, bağlandığı ekranın çözünürlük kalitesini de yükseltiyor. Android 10.0 işletim sistemi, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip. Tüm bunlara ek olarak dört ayrı USB 2.0 girişi ve ehternet kablosu girişi var. Dilerseniz SD kart kullanımı imkanı da sağlıyor.

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Techstorm I96 Pro ile Benzersiz Bir Deneyimi Keşfedin!

Eşsiz bir deneyime tanıklık etmek isteyen maceraseverleri buraya bekliyoruz! 4 GB RAM ve 64 GB hafıza kapasitesiyle yüksek bir belleğe sahip olan bu cihaz, bir Android Tv Box'tan bekleyebileceğiniz her şeyi karşılıyor. Android 10.0 işletim sistemi sayesinde Android uyumlu tüm uygulamaları kullanabilme imkanı sunuyor. Netflix, Youtube, Exxen, BluTV, Gain gibi birçok platformu kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz. Full HD ve 1080 piksellik çözünürlüğüyle sizi adeta ekranın içine alarak benzersiz bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Paket içeriğinde kumandasıyla birlikte bulunan ürün, şık tasarımıyla da evinize uyum sağlıyor. Tüm bu özellikleri dolayısıyla "Hangi Android Tv Box markası?" diye sorarsanız gözü kapalı "Techstorm!" deriz.

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Hayallerinizdeki Android TV Box için DreamStar!

Android 9.0 işletim sistemine sahip Dreamstar A4 4K Android Tv Box, kumandaları ile dikkat çekiyor. İki farklı kumandaya sahip olan cihazda kumandaların sesle kontrol edilebilme özelliği var. "Air mouse kumanda" olarak bilinen bu kumanda türünde sesli komutla Google Chrome üzerinden arama yapabilir, programı değiştirebilir veya açıp kapatabilirsiniz. Yani dizi veya film keyfi yaparken, kumandanın yerini bulma derdine düşmeden istediklerinizi yapabilirsiniz, harika değil mi? 4 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi ile geniş bir alan sunmasının yanı sıra SD kart kullanma olanağı da tanıyor. Bu cihazın herhangi bir resetlemeye ihtiyaç duyması durumunda kullanma kılavuzunda yer alan "Android Tv Box hard reset" komutlarından faydalanabilirsiniz.

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