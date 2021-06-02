Telif hakları Twitch yayıncılarını zor durumda bırakacak

Normal şartlarda telif hakları, başka birisinin sizin eserinize konmaması için verilir. Eğer telif hakkı alırsanız başka bir kişi gelip bu parçanın kendisine ait olduğunu söyleyemez. Her ne kadar bu tanım oldukça belirgin olsa bile yine de kimi müzisyenler konuyu farklı algılamış gibi görünüyor.

Twitch yayıncıları bazen arka planda çeşitli müzikler çalabiliyor. Böyle bir durumda telif hakkının talep edilmesi son derece tuhaf. Twitch tarafından yayınlanan bir uyarı ile birlikte bazı müzisyenlerin telif hakkı talep ettiği ifade edildi. Bu durum karşısında yayıncılar adeta çileden çıktı. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa yeni bir engel dalgası ortaya çıkabilir.

Platform tarafından yayıncılara gönderilen mesajda şeffaf olmak istediklerini belirttiler. Twitch platformu yetkilileri müzik üreticilerinden yaklaşık olarak 1000 civarında telif hakkı ihlali geldiğini söyledi. Bu gerçekten de oldukça büyük bir rakam.

Ortaya çıkan uyarılar nedeniyle telif içeren klipleri ve yayın tekrarlarını kaldırmalarını talep eden platform şaşkınlık yarattı. Müzik endüstrisi Twitch platformuna çok fazla baskı yapıyor. Bu durum karşısında dayanamayan ekip kullanıcılara e-posta gönderdi.