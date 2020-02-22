Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

The Telegraph gazetesinin telsiz konuşmalarına dayandırdığı haberine göre, rejim güçleri, İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına kasıtlı saldırılar düzenledi.

Gazeteye bağımsız aktivist grup Makro Medya Merkezi (MMC) tarafından iletilen telsiz konuşmalarında, rejimin bir topçu subayının silah arkadaşına "Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder." dediği, karşıdakinin "Suphi, karşında solda. 07215313." yanıtını verdiği duyuluyor.

Halep'in batısında Etarib ilçesine bağlı Mizanaz'a birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına, 12 Şubat'ta bu telsiz konuşmasından kısa süre sonra rejim güçleri tarafından top saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Foreign Policy Araştırma Enstitüsünde görevli Suriye uzmanı Elizabeth Tsurkov, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin çeşitli vesilelerle Türk gözlem noktalarını hedef almasının bu kadar açık dillendirilmesinin sarsıcı olduğunu söyledi.

Orta Doğu Enstitüsünde görevli araştırmacı Charles Lister de gözlem noktalarını hedef alan saldırıların, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin çökmesinin arkasında kimin olduğunu konusunda şüpheye yer bırakmadığını vurgulayarak "Türkiye, hiç şüphesiz Suriye ordusunun gözlem noktalarını kasten hedef aldığından haberdar olacaktır. Öte yandan halkın arasındaki şüpheciler için bu hangi aktörlerin gerilimi tırmandırdığı konusunda bir uyanma çağrısı olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.