TEM'de akılalmaz olay! Araca ateş açıp imam nikahlı eşini kaçırdılar

Filmleri aratmayan olay, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Bitlis’ten İstanbul’a gelen çift, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kullandıkları otomobile ateş açılması sonucunda kaza yaptı. İmam nikahlı eşi darp edilen kadın, kuzeni ve yanındaki kişi tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ARAÇA ATEŞ AÇIP KADINI KAÇIRDILAR

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Akyazı geçişinde kaza ihbarı alınması sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce başına darbe alarak yaralanan O.D.'nin, silahlı saldırı neticesinde kaza yaptığını ve darp edildiğini söylemesi üzerine ifadesine başvuruldu. Alınan ifade doğrultusunda O.D., imam nikahlı eşi H.B. ile Bitlis'ten İstanbul'a gitmek için yola çıktığını, aracının Sivas'ta kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulduğunu ve eşi için kayıp ilanı verildiğini aktardı. Sivas’taki işlemleri sonrasında yollarına devam eden ikili, otoyolun Akyazı kesiminde H.B'.nin kuzeni K.Ş. ve yanındaki kişi tarafından araçlarına ateş edilerek kaza yaptırıldığının ve daha sonrasında darp edilerek eşi H.B.’nin zorla alıkonularak kaçırıldığını iddia etti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin İstanbul istikametine doğru kaçtıklarını belirten O.D.’nin şikayetçi olmasının ardından konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Şüphelilerin İstanbul’a gittiğini değerlendiren ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

