HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM'de feci kaza! İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

TEM'de feci kaza! İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

20.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza! İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Feci kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'deki düğünden Bartın'a dönen servis minibüsü şoförü M.A, çamlık kavşağını kaçırmamak için ani şekilde direksiyonu kırdı. O sırada kavşağa giren İETT otobüsü şoförü Y.A, minibüse arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

03

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

33d2f9df4f0e668b4428c2bf94c042f9

Kaza yapan İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

77020edd4b235c2ffbb2d87526868bc3

Servis minibüsündeki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var onları da hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçtiO anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçti
Özel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladıÖzel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladı
MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandıMİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İETT tem

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.