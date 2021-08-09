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  4. TEM'de feci kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM'de feci kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

09.08.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM'de feci kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmasının bulunduğu bölgede 06 BYC 271 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan tıra çarptı. Kontrolden çıkan tır ise farklı bir tıra çarptı. 2 tır ve 1 kamyonun çarpıştığı kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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