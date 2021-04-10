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  4. TEM’de feci kaza! Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu, şoför hayatını kaybetti

TEM’de feci kaza! Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu, şoför hayatını kaybetti

10.04.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip, su kanalına uçtu. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM’de feci kaza! Kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu, şoför hayatını kaybetti

Kaza, Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Coşkun Türkmen (42) idaresindeki cip kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Türkmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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