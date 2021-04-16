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  4. TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

16.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

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METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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