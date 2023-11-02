TEM'deki zincirleme kaza trafiği felç etti! Yaralılar var

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
18 aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.(AA-İHA)