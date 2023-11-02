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TEM'deki zincirleme kaza trafiği felç etti! Yaralılar var

02.11.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM'deki zincirleme kaza trafiği felç etti! Yaralılar var

Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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18 aracın karıştığı kazada sebebiyle trafik felç oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA-20231102-32619633-32619631-ANADOLU_OTOYOLUNDA_18_ARACIN_KARISTIGI_ZINCIRLEME_TRAFIK_KAZASINDA_4_KISI_YARALANDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.(AA-İHA)


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