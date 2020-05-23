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TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu yıl boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bayram arifelerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Ramazan Bayramı öncesi boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Başta İstanbul olmak üzere bazı büyük şehirlerde seyahat kısıtlaması da uygulanmaya devam edince, bu Ramazan Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayramlarda memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşlar, bu yıl evlerinde kaldı.

BU YIL BOŞ KALDI

Her bayram arifesinde kilometrelerce kuyruk oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi de bu yıl boş kaldı. Otoyolda seyahat eden araçların büyük bölümünün seyahat kısıtlamasından muaf tutulan lojistik firmalarına ait TIR’ların olduğu görüldü.

Kaynak: DHA


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