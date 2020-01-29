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TEM Otoyolu'nda otobüs yandı: 32 kişi faciadan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 03:28 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde yanmaya başladı.

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) - İSTANBUL'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde yanmaya başladı. Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanı fark ederek otobüsü durdurup sürücü ve yolcuları uyardı. Kapıların kilitlendiğini fark eden otobüsteki kişiler, bir yolcunun camları kırması üzerine olası bir faciadan son anda kurtuldu. Otobüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yakınlarının cenaze töreni için giden 31 kişiyi ve cenazeyi taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu. İsmi öğrenilemeyen taksici, otobüstekileri uyararak inmelerini istedi. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapılarının kilitlendiği fark edildi. Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı. Otobüsün bagajında tabut içerisindeki cenaze de yolcular tarafından araçtan çıkarıldı. Otobüsün motor kısmından başlayan alevler ise kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre durdu. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışması devam ederken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Soğutma çalışmasının ardından otobüs yoldan kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular ve cenazenin ise aynı cenaze için Tokat'a giden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı. Otobüsteki vatandaşlar, taksiciye kendilerini erken uyardığı için teşekkür etti.

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