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TEM otoyolunda 'pes' dedirten anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sultangazi'de Tem Otoyolu yan yolunda kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti.Yaşları ufak çocuklar hızlı giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

TEM otoyolunda 'pes' dedirten anlar!

Olay Sultangazi, TEM Otoyolu Metris Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk karşıdan karşıya geçmek isterken canlarını tehlikeye attı. Hızlı giden araçlara aldırış etmeyen çocuklardan biri karşıya geçerken yolun ortasında oynadığı görüldü. Seyir halindeki bazı sürücüler de yola atlayan çocukları görünce şaşkınlık yaşadılar. Herhangi bir kaza yaşanmadan karşıya geçen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldular.

YOL ORTASINDA SPOR

Trafiğin işlek olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda cep telefonu ile çekilen görüntüde iki kişinin akan trafiğe rağmen spor yaptığı görülüyor. Akan trafiğe rağmen spor yapan iki kişi, hızlı giden araçlara aldırış etmedi.

Sultangazi TEM'de çocukların tehlikeli <a href=oyunu kamerada" />

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