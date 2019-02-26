TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolunda bir kamyonetten yola uçan çelik saclar zincirleme kazaya sebep oldu. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa-Metris istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonette bağlı olmadan taşınan çelik saclar rüzgarın etkisiyle yola uçtu. Yola düşen sacları gören sürücüler ani fren yaptı ancak duramayan İbrahim Kurt yönetimindeki 34 TJ 5194 plakalı araç, önündeki 34 GU 7386 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GU 7386 plakalı aracın sürücüsü, önündeki 34 GH 4989 plakalı araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 34 TJ 5194 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Kurt ve kayınpederi Şerif Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemlerini aldı.

"2 tane hafif yaralımız var"

Kazada yaralanan 2 kişinin akrabası olduğunu söyleyen Harun Yaran, “Yolda en öndeki araç ani bir şekilde fren yapınca diğer araçlar da takip mesafesine uymadığı için peş peşe 3 araçlı zincirleme kaza oldu. Şu anda 2 tane hafif yaralımız var. Onlar da hastaneye gitti. Biz de yolu açtık. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar” dedi.