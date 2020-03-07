TEM yolunda zincirleme kaza, otomobil uçtu TIR asılı kaldı: 7 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu Körfez Hamzadere Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridindeki İbrahim Güney'in kullandığı TIR'a çarptı. Kontrolden çıkan TIR, 2 yolun arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Bu sırada, bir başka TIR'ın sürücüsü, asılı kalan TIR'a çarpmamak için manevra yaptığı sırada otomobile çarptı. Sedat Yıldız yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bariyeri aşıp, viyadüğün altındaki toprak alana düştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, toprak alana düşen otomobildeki kişileri, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Sedat Yıldız, yanındaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneyere kaldırıldı. Asılı kalan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.