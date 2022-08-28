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Temas edildiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bırakır! "Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın"

28.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslan balığı yavaş ve sakin yüzmesiyle biliniyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi. Korun, istilacı türler arasında yer alan aslan balığının özellikle kayalık bölgelerde durağan yaşamayı sevdiğini belirterek, yaklaşılması ve dokunulmasının tehlikeli olacağını kaydetti.

Temas edildiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bırakır! "Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın"

Aslan balığının kıyılarımızda her geçen gün popülasyonu artıyor. Yaz sezonunda olunduğu için deniz canlıları ile insanların karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu aktaran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ise, özellikle görünümü ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle su altının dikkat çekenleri arasında bulunan aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi. Korun, en doğrusunun aslan balığıyla karşılaşma durumunda yaşam alanından uzaklaşmak olduğunu aktararak, temas halinde yapılması gerekeni anlattı.

"SICAK SUYUN İÇİNE SOKUN VE EN YAKIN ACİL SERVİSE ULAŞIN"

Temas edilen noktanın vücudun dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su ile yıkanması gerektiğini belirten Korun, "Temas elinizdeyse elinizi, ayağınızdaysa ayağınızı hızla sıcak suyun içine sokun ve en yakın acil servise ulaşın" diye konuştu.

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"İNSANLAR YAKLAŞMAYI TERCİH EDİYOR AMA TEHLİKELİ"

Aslan balığının tropik iklim balığı olduğunu, yavaş ve sakin yüzmesiyle bilindiğini kaydeden Korun, "Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor ama tehlikeli, yapmayın. Özellikle deniz gözlüğü yardımıyla su altını inceleyen ve gördüklerinde kısa mesafe amatör dalış ile yanına ulaşarak daha yakından bakmaya çalışanlar oluyor. Bu çok tehlikeli. Balık kendini koruma refleksi gösterebilir, savunmaya geçebilir veya o an yaptığı ani bir hareketle size temas edebilir. En doğrusu uzak durmak ve yaşam alanını tehdit etmemek. Olası bir dokunma veya temas durumunda temas olan bölgede yanma, şişme, ağrı ve şiddetli acı hissedilebilir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Akdeniz Üniversitesi aslan balığı
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