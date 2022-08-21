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  4. Yer: Antalya! Deniz ekosistemine zarar veren zehirli balığı ızgara yaptılar

Yer: Antalya! Deniz ekosistemine zarar veren zehirli balığı ızgara yaptılar

21.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehirli aslan balığı, Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı ile Türkiye kıyılarına ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, yakalanan 71 adet 15 kilo 370 gram aslan balığı özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirildi.

Yer: Antalya! Deniz ekosistemine zarar veren zehirli balığı ızgara yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı ile Türkiye kıyılarına ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Saat 08.00’de Konyaaltı Sahili’ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri’nde başlayan yarış 4 saat sürdü. Antalya’da ikincisi düzenlenen yarışmaya üçer kişiden oluşan 7 takım katıldı.

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71 ASLAN BALIĞI İSE ÖZENLE TEMİZLENDİKTEN SONRA IZGARADA PİŞİRİLDİ

Takımlar avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en ağır aslan balığı kategorilerinde yarıştı. Balıkçılar tüpsüz ile daldıkları Akdeniz’in derinliklerinde zıpkın ile aslan balıklarının peşine düştü. 4 saatin sonunda yarışmacıların kıyıya döndüklerinde tuttukları balıklar jüri üyeleri tarafından tek tek tartılarak sayıldı. Sayım sonucunda en çok avlanan aslan balığı kategorisinde 60 adet balık tutan Mevlüt Şahin, Şahin Akman, Berk Akman’ın yer aldığı ekip birinci oldu. Üç ismin tuttuğu balıkların toplam ağırlığı ise 12 kilo 930 gram geldi. Öte yandan bu grup en ağır aslan balığı kategorisinde de yine 1 kilo 377 gram ile birinciliği kimseye kaptırmadı. Yarışmada avlanan 71 aslan balığı ise özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek vatandaşlara ve yarışmacılara ikram edildi. Derece giren üç gruba ise ödülleri etkinlik alanında teslim edildi.

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"SOFRALARIMIZDA TÜKETEBİLİRSEK ZATEN EN BÜYÜK MÜCADELEYİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, “Etkinliğin ikincisi düzenlendi. Bunu yapma nedenlerimizin başında aslan balığının istilacı bir tür olmasıdır. Kıyılarımızda her geçen gün popülasyonu artıyor. Diğer bir nedenimiz bu türü biz nasıl baskılayabiliriz ile ilgili bir etkinlik. Bu zehirli bir balık, dikenleri zehirlidir. Eti zehirli değildir. Bu dikenleri temizlendiği zaman lezzetli bir balıktır. Biz bunu belediyemizin tesislerinde menülerimize zaten koyduk. Eğer biz bunu sofralarımızda tüketebilirsek zaten en büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Yarışmada 7 grup yer aldı. Tüplü dalış olmadı. 3’erli yarıştılar. 2 saat sonra ekiplerimiz geldi. Geçen yıl 560 gramdı en büyük aslan balığı. Bu yıl onun rekoru kırıldı. Bunlar bizim yerli türlerimiz ile besleniyorlar. Doymak bilmeyen bir tür. Ancak biz avlarsan mücadele edebiliriz. Keyifliydi. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

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"GEÇEN YILA GÖRE BİR AZALMA OLMUŞ"

En fazla ve en ağır aslan balığını tutan gruptan Mevlüt Şahin ise, “Bu bir istilacı türdür. Farkındalık oluşturmak amacı ile bir yarışma oldu. Derinlerde bulunuyor. Geçen yıla göre bir azalma olmuş. Gün gün popülasyonu artıyor. Yarışma dışında da avlıyoruz” sözlerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi aslan balığı
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