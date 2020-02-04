Tembel hayvandan daha tembel: 7 yıldır hiç hareket etmedi!

Su altı mağaralarıyla ilgili çalışmalar yürüten bilim insanları, Bosna Hersek'te 'tembel' bir mağara semenderine rastladıklarını duyurdu. Bir semenderin 7 yıl önce bırakıldığı mağarada, aynı konumda bulduklarını açıkladı.

Journal of Zoology'de yayımlanan araştırma notlarında semenderin 2 bin 569 gün, yani 7 yılda, 10 metreden az hareket ettiğinin saptığı belirtildi.

Uzmanlar, 100 yıldan fazla yaşabilen semenderlerin hayata karşı pek de 'hırslı' olmadıklarını söylese de çalışmalara adını yazdıran bu semenderin 'tembellik derecesi' gerek akademi dünyasında gerek sosyal medyada dikkat çekti.

'RUH EŞİMİ BULDUM'

Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Gergely Balázs, semenderler için "Etrafta takılıyorlar, neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları semenderin tembelliğini kendilerine benzetti. Bir kullanıcı 'Semender=Ben' yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı 'Ruh eşimi buldum' ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Avrupa’nın soğuk, suyla kaplı mağaralarında yaşayan semenderler açlığa karşı oldukça dayanıklı oldukları ve 12 yılda bir üretdikleri biliniyor. Karanlıkta yaşayan semenderlerin açlığa son derece dayanıklı oldukları ve görme yetilerinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

