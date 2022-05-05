Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Bir araştırmaya göre, Temel Reis gibi ıspanak yemek sadece sizi daha güçlü kılmakla kalmaz, bunama hastalığından da koruyabilir. Araştırmacılar, kanlarında yüksek düzeyde üç önemli antioksidan bulunan kişilerin hafıza kaybı, hafıza bozukluğuna yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Bu iki önemli antioksidanlardan ikisilutein ve zeaksantin; yeşil yapraklı sebzelerde ve bezelyede bol miktarda bulunur. Portakal ve papaya, diğer beta-kriptoksantinin ana kaynaklarıdır.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden yaşlanma konusunda uzman olan baş araştırmacı Dr. May Beydoun şunları söyledi:

"İnsanların bilişsel işlevlerini genişletmek önemli bir halk sağlığı sorunudur. Antioksidanlar, beyni hücre hasarına neden olabilen oksidatif stresten korumaya yardımcı olabilir."

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Ancak antioksidanların gerçekten 'beyni bunamadan korumaya yardımcı olup olamayacağını' test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, bilim adamları uzun süredir sağlıklı bir diyetin kalp ve dolaşım sağlığını artırarak bunamayı önleyebileceğini savunuyor. Her ikisinin de hastalıkta rol oynadığı biliniyor.

ÇALIŞMA HAKKINDA

Katılımcıların tümü en az 45 yaşındaydı ve çalışmanın başında fizik muayene ve görüşme yapıldı.

Daha sonra, uzmanların bunama oranlarını takip edebilmesi için ortalama 16 yıl boyunca izlendiler.



