HABER

Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklamada bulunan Sezai Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi ittifakı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyleyen Temelli, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak demokrasi ittifakında buluşarak demokratik adımları atmalıyız" diye konuştu.
Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise "Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ancak bunu belediyeleri kazandığımız yerlerde, halkımızla, sizlerle başlatmanın önemli olduğunu belirtmek isteriz" dedi.
AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ
Ziyaretin ardından HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği tarafından, açıklamanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle grubun cezaevi önüne gitmesine izin verilmedi.

FOTOĞRAFLI

Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruzTemelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruzTemelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruzTemelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard Beştepe'de Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard Beştepe'de 
Kızılcahamam, AK Parti kampı için hazırKızılcahamam, AK Parti kampı için hazır

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
CHP suç duyurusunda bulunmuştu! Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratı

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.