KADIN

Temizlik hastalığına dikkat! Birçoğu evi kirleneceği için misafir bile kabul etmiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 25.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, 'Aşırı evham, endişe ve takıntıların görüldüğü ve bunların oluşturduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için kişinin çeşitli eylemler yaptığı hastalığa Obsesif Kompulsif Bozukluk denir. Takıntılar daha çok bulaşma ve temizlikle ilgili ise buna toplumda temizlik hastalığı denmektedir. Bu kişiler kendilerini oldukça titiz ve temiz kişiler olarak tanımlar' diyerek temizlikte aşırıya kaçmanın hastalık olabileceğini söyledi.

Temizlik hastalığına dikkat! Birçoğu evi kirleneceği için misafir bile kabul etmiyor

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, 'kişinin aklına kendisinin, elbisesinin ya da etrafındaki herhangi bir şeyin kirli, pis ya da mikroplu olduğuyla ilgili bir düşünce gelir, bu düşünceyi saçma da bulsa tuhafta bulsa engelleyemez. Bu düşünceyi geçirmek için aşırı temizlik uğraşısı başlar. Böylece kirlilikle ilgili sıkıntısını hafifletmeye çalışır. Takıntı hastalığı toplumumuzda her 100 kişiden 2-3’ünde görülür. Ancak bunların yarısı temizlik takıntısını daha yoğun bir şekilde yaşarlar. Kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülür. Genelde yirmili yaşlarda başlar” dedi.

3

Temizlik hastalığında kişinin kendisinin, elbiselerinin ya da ev ve evdeki her şeyin kirlendiğini, tozlandığını ya da mikrop bulaştığını düşündüğünü ifade eden Dr. Üney, temizlik hastalığı olan kişide görülen davranışları şöyle sıraladı: “Sürekli elleri yıkamak. Bu yüzden kişinin elleri soyulur veya egzama olur. Banyoda bir saati aşkın yıkanmak. Tuvalette uzun süre kalmak. Aşırı sabun ve dezenfektan kullanmak. Dışarıda giydiği elbiseleri eve girer girmez çamaşır makinasına atmak. Marketten aldığı her şeyi tekrar tekrar yıkamak. Her gün evi baştan sona temizlemek. Elbiseleri bir defadan fazla yıkamak. Yüksek su faturaları.”

4

Temizlik hastalığının başlangıcında kişinin aşırı temiz olarak algılandığını daha sonra çevresindekileri yormaya ve üzmeye başladığını kaydeden Dr. Üney, “Birçoğu evi kirleneceği için misafir kabul etmez. Dışarıdan eşi veya çocuğu geldiğinde onların kapı önünde soyunmalarını ve eşyalarını çamaşır makinasına atarak hemen duşa girmelerini dahi isteyebilir. Ev kirlenecek diye evin odalarını kullandırmaz. Ev sürekli çamaşır suyu kokar. Temizlikle uğraşmaktan ailesine zaman ayıramaz duruma gelir. Giderek tahammülü azalır, çocuklarına aşırı kızabilir, hatta onlara şiddet uygulayabilir. Eşiyle veya birlikte yaşadığı kişilerle sürekli tartışır. Bazen eşini aşırı temizliğe zorlaması ve aşırı tartışmaları evliliğinde sorunlara hatta boşanmalara neden olabilir.

5

Buna rağmen temizlik takıntısından vazgeçemez. Bu kadar insanın hayatını etkileyen bir hastalık mutlaka tedavi edilmelidir. Yakınları sürekli temizliği kafaya fazla taktın, biraz boş ver dese de bunun faydası olmaz. Tedavi için mutlaka psikiyatriye başvurması gerekir. Psikiyatrik tedavi biraz uzun ve zaman alıcıdır. Tedavide antidepresan ilaçlarla birlikte çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Çevrede üzerine gitme tedavisi diye söylenen tedavi yöntemi ancak bir profesyonel kişi (Psikiyatrist/Psikolog) tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde bazen üzerine gittikçe temizlik hastalığı daha da artabilmektedir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Aklımıza bile gelmiyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde koyarsanız...Aklımıza bile gelmiyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde koyarsanız...
'Bu beni nasıl hasta edebilir?' demeyin, telafisi zor olabilir!'Bu beni nasıl hasta edebilir?' demeyin, telafisi zor olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik hastalığı Obsesif Kompulsif Bozukluk

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neredeyse hiç kimsenin bilmediği 6 kullanışlı temizlik ipucu

Aklımıza bile gelmiyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde koyarsanız...

Bayram temizliği yapacaklar dikkat!

'Bu beni nasıl hasta edebilir?' demeyin, telafisi zor olabilir!

Hem paranız cebinizde kalacak, hem de yaptığınız temizliğin hafta boyunca kalmasını sağlayacaksınız

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Yatağını süpürdü içinden çıkanları görünce neye uğradığını şaşırdı!

Okuduktan sonra hemen yatağınızı süpüreceksiniz!

Lavabonuz kokuyorsa nedeni bu olabilir, dehşete düşebilirsiniz!

Lavabonuz kokuyorsa nedeni bu olabilir!

Şaşkına çeviren temizlik yöntemi! Kireç problemine prezervatifli çözüm

Prezervatifin farklı kullanımı şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.