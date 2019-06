Temizlik hastalığına dikkat! Birçoğu evi kirleneceği için misafir bile kabul etmiyor

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, 'kişinin aklına kendisinin, elbisesinin ya da etrafındaki herhangi bir şeyin kirli, pis ya da mikroplu olduğuyla ilgili bir düşünce gelir, bu düşünceyi saçma da bulsa tuhafta bulsa engelleyemez. Bu düşünceyi geçirmek için aşırı temizlik uğraşısı başlar. Böylece kirlilikle ilgili sıkıntısını hafifletmeye çalışır. Takıntı hastalığı toplumumuzda her 100 kişiden 2-3’ünde görülür. Ancak bunların yarısı temizlik takıntısını daha yoğun bir şekilde yaşarlar. Kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülür. Genelde yirmili yaşlarda başlar” dedi.

Temizlik hastalığında kişinin kendisinin, elbiselerinin ya da ev ve evdeki her şeyin kirlendiğini, tozlandığını ya da mikrop bulaştığını düşündüğünü ifade eden Dr. Üney, temizlik hastalığı olan kişide görülen davranışları şöyle sıraladı: “Sürekli elleri yıkamak. Bu yüzden kişinin elleri soyulur veya egzama olur. Banyoda bir saati aşkın yıkanmak. Tuvalette uzun süre kalmak. Aşırı sabun ve dezenfektan kullanmak. Dışarıda giydiği elbiseleri eve girer girmez çamaşır makinasına atmak. Marketten aldığı her şeyi tekrar tekrar yıkamak. Her gün evi baştan sona temizlemek. Elbiseleri bir defadan fazla yıkamak. Yüksek su faturaları.”