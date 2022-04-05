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Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

05.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliğinin en önemli adımı, süpürme işlemi. Eğer etkili bir süpürme işlemi gerçekleşmezse tozlar yüzeyde kalmaya devam eder. Tozlu bir ortamsa özellikle üst solunum yolu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Eğer ev temizliğinize önem veriyor ve iyi bir süpürge arıyorsanız Arnica Tesla Premium incelemesine yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edin!

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Tozlardan arınmış ve tertemiz bir havaya bürünmüş eve kim "Hayır!" diyebilir ki? Tabii bunun için çekiş gücü yüksek, havayı tozdan arındıran, kaliteli ve kullanışlı bir süpürgeye sahip olmalısınız. Hangi ürünü tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Arnica Tesla Premium'a ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Arnica Tesla Premium

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Arnica Tesla Premium'un teknik özellikleri

  • Motor gücü: 750 watt

  • Emiş gücü ayarı: Var

  • Enerji sınıfı: A sınıfı

  • Toz Haznesi: 3 litre

  • Su haznesi: Yok

  • Ses seviyesi: 70 dB ultra sessiz

  • Hepa filtre: Hepa 13

  • Toz torbası: Yok

  • Turbo başlık: Var

  • Kablo: 8 metre

  • Yıllık enerji tüketimi: 25.9

  • Halıda toz toplama: B

  • Toz tutma sınıfı: A

  • Sert zeminde: A

  • Enerji sınıfı: A

İki farklı rengi bulunan Arnica Tesla Premium, 70 dB ses aralığına sahip olduğu için sessiz bir süpürme deneyimi sunar. Işıklı LED gösterge paneli sayesinde rahat takip edilebilen süpürge, kumanda ile de kontrol edilebilir. Cyclone max teknolojisiyle üretildiği için halı, perde, sert zemin, koltuk gibi hemen her yüzeyde rahatlıkla kullanılabilir. Motor gücü 750 watt olduğundan süpürme işlemini kısa sürede bitirir. Hepa 13 filtresiyle fark yaratan Arnica Tesla Premium kullanımı da oldukça kolay. Yıkanabilen filtresi hem uzun süre kullanmanızı hem etkili bir temizlik yapmanızı sağlar. Ayrıca toz torbasız olarak tasarlanan süpürgenin 4 litrelik toz haznesi, makine çalıştırıldığı anda otomatik olarak kapanır. Böylece tozların istemeden dışarı çıkmasını engeller. Şeffaf tasarımı sayesinde haznenin doluluk oranı kolayca takip edilebilir. 102 cm teleskopik borusunun yanı sıra farklı yüzeylerde kullanılabilen temizleme aparatları ise Arnica Tesla kullanımını daha pratik hâle getirir. Hem toz torbasız olduğu hem A enerji sınıfında yer aldığı için tasarruf etmenize de yardım eder.

Arnica Tesla Premium'un avantaj ve dezavantajları

Arnica Tesla Premium'un avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Toz torbasız tasarımı sayesinde rahat kullanılır.

  • Hepa 13 filtresi yıkanarak kolayca temizlenir ayrıca ev akarı, bakteri ve mikropların %99.9'nu hapseder. Böylece özellikle alerji gibi sağlık problemi yaşayanlar için hijyenik bir ortam sağlar.

  • 3 in 1 emniyet sistemi, dik konumda taşınırken toz haznesinin açılmasını engeller. Ayrıca yatay konumdayken tutma sapı hazneyi kilitler. Çalışmaya başladığı anda da hazne otomatik olarak kapanır.

  • Ekstra motor koruma filtresi olduğu için uzun süreli kullanımda bile motor performansı düşmez.

  • Özel turbo dönen başlığı, evcil hayvanların tüylerini etkili şekilde temizler.

  • Tutma sapında yer alan kumandası ve ışıklı LED ekranı sayesinde kolay kontrol edilir.

Arnica Tesla Premium'un tasarımı dikey olmadığı için kullanılmadığı zamanlarda daha fazla yer kaplaması, kablosu uzun olsa da hareket alanını kısıtlaması ve sadece kuru kullanıma uygun olması dezavantajları arasında gösterilebilir.

Arnica Tesla Premium'u kullananların yorumları

Arnica Tesla yorumlarına baktığımız zaman kullanıcıların genel olarak üründen memnun kaldığını görüyoruz. Ürün, fiyat performans açısından beklentilere cevap vermiş durumda. Özellikle ses seviyesinin düşük olması, Arnica Tesla Premium kullanıcı yorumlarında öne çıkıyor. Emiş gücünün yüksek oluşu, kumandalı tasarımı, uzun kablosu ve farklı başlıklara sahip oluşu da Arnica Tesla Premium kullananlar tarafından tam not alıyor. Turbo başlığının olması ise evcil hayvana sahip Arnica Tesla kullananları cezbetmiş diyebiliriz. Tabii olumsuz Arnica Tesla kullanıcı yorumları da mevcut. Bazı kullanıcılar ürünün çok ağır olduğunu belirtiyor. Ayrıca emiş gücünün çok yüksek olması, bazı kullanıcıların süpürme işleminde zorlanmasına neden olmuş. Her temizlik sonrası filtrenin temizlenmesinin gerekiyor oluşu da Arnica Tesla yorumlarında beğenilmeyen özellik olarak karşımıza çıkıyor.

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Arnica Tesla Premium'a alternatif ürünler

1. Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

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Yatay olarak saklanabilen Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek emiş gücü ve hepa 12 filtresiyle etkili bir temizlik sunar. 78 dB ses seviyesi sayesinde gürültü kirliliğine neden olmaz. Toz torbasız süpürgenin toz haznesi 3 litre olduğu için hazneyi boşaltmadan uzun süre temizlik yapılabilir. Cyclone teknolojisi tozu havadan alır ve hazneye hapseder. Böylece daha ferah bir ortam sağlar.

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2. Arzum Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Kompakt tasarımıyla az yer kaplayan Arzum Elektrikli Süpürge, 890 watt motor gücü sayesinde temizliği kısa sürede bitirmenize yardım eder. Cyclone teknolojisiyle etkili bir temizlik sunan süpürgenin toz haznesi 1.8 litre. Hepa 12 filtresi ise tüm tozları hapseder ve temiz hava çıkışı sağlar. Plus X Award tasarım ödüllerinde "Tasarım, Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik" ödülünü alan ürün, hafif yapısıyla kolay kullanılır.

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Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

3. Electrolux Pure C9 PC91-GREET Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Pureflow silent sistemi sayesinde 4 kata kadar daha sessiz çalışan Electrolux Pure C9 PC91-GREET Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, etkili bir temizlik sağlar. Ekstra büyük arka tekerleri ve 360 derece hareket kabiliyetiyle rahat bir süpürme işlemi sunar. Gelişmiş mikro toz filtresi, sadece temiz havanın dışarı çıkmasına izin verir. 7 aşamalı filtreleme sistemi sayesinde üstün performans gösterir. Rahat boşaltılan haznesi, kullanım kolaylığı sağlar.

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4. Fantom Tr 8600 Toz Kapanı Toz Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Hem fiyatı hem tasarımıyla gönülleri fetheden Fantom Tr 8600 Toz Kapanı Toz Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge, 4.5 litre toz haznesiyle tüm evi tek seferde rahatça temizlemenizi sağlar. Köşe ve koltuk gibi alanlar için özel başlıkları olduğundan farklı yüzeylerde de rahatlıkla kullanılır. 850 watt motor gücü sayesinde toz, evcil hayvan tüyü, saç ve kırıntıları etkili şekilde temizler.

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5. Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

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Alerji gibi sağlık sorunu olanlar için harika bir ürün önerimiz var, Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge! Alerji filtresi bulunan süpürge, ince tozların %99.90'ından daha fazlasını yakalar. Powercyclone 5 teknolojisi sayesinde etkili bir temizlik sunar. TriActive başlığı 3 farklı hareket özelliğiyle derine inen tozları tek seferde süpürür. Rahat boşaltılan haznesi ve büyük tekerleriyle kullanım kolaylığı sağlar.

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6. Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

CycloneForce sistemiyle tozu ve kiri dış hazneye hapseden Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek emiş gücü sayesinde etkin temizlik sunar. 2.5 litrelik toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılır. 5 adımlı filtre sistemi, tozları hazneye hapseder ve dışarı sadece temiz havanın çıkmasına izin verir. Ergonomik sap tasarımı ellerinizi yormaz. 2 yönlü park sistemi olduğu için kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz.

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7. Altus AL 606 SM Hepa Filtreli Torbasız Elektrikli Süpürge

Temizlik tutkunlarına sadece elektrik süpürgesi olmadığını kanıtlayacak bir yoldaş olacak Arnica Tesla

Su çekme özelliğiyle rakiplerine fark atan Altus AL 606 SM Hepa Filtreli Torbasız Elektrikli Süpürge'yi hem yatay hem dikey olarak park edebilirsiniz. Böylece kullanmadığınız zamanlarda fazla yer kaplamaz. Koltuk, parke ve halı gibi yüzeylerde kullanılan başlıkları sayesinde tüm yüzeylerden tozu tek bir ürünle kolayca temizleyebilirsiniz. Teleskopik borusu, 6 metre uzunluğundaki kablosu ve büyük tekerleriyle kullanımı da oldukça kolay.

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