Temizlik tüyosu: Parkeleri ayna gibi parlatıyor! Tek bir iz bırakmıyor

Parkelerin temizliği tüm evin görünümünü değiştirebiliyor. En çok kirlenen alan olan parkelerin süpürüldükten sonra mutlaka silinmesi gerekiyor. Parkeler zaman içerisinde yıpranarak parlaklığını yitirebiliyor. Pırıl pırıl parlayan ve her daim temiz görünen parkeler için iz bırakmayan temizlik karışımının detaylar haberimizde.

IŞIL IŞIL VE İZ BIRAKMAYAN PARKELER

Temizlik suyunu daima sıcak su olarak tercih edin. Suyun içerisine öncelikli olarak yüzey temizleyici ekleyin.

Beyaz sirke veya doğal bir dezenfektan ekleyin. Bu sayede leke kalmayacak.

1 adet bulaşık makinası tableti ekleyin.

Az miktarda arap sabunu ekleyebilirsiniz ancak parkeleri kaygan hale getirebileceğinden miktarına dikkat etmelisiniz.

Bu hazırladığınız temizlik suyu ile parkeleri 'S' şeklinde hareketler ile silin.

Bu temizlik karışımı ile hep parlak ve sildiğinizde iz bırakmayan parkelere sahip olun.

