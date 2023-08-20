Temizlik tüyosu: Parkeleri ayna gibi parlatıyor! Tek bir iz bırakmıyor

Parkelerin temizliği tüm evin görünümünü değiştirebiliyor. En çok kirlenen alan olan parkelerin süpürüldükten sonra mutlaka silinmesi gerekiyor. Parkeler zaman içerisinde yıpranarak parlaklığını yitirebiliyor. Pırıl pırıl parlayan ve her daim temiz görünen parkeler için iz bırakmayan temizlik karışımının detaylar haberimizde.
Az miktarda arap sabunu ekleyebilirsiniz ancak parkeleri kaygan hale getirebileceğinden miktarına dikkat etmelisiniz.
Bu temizlik karışımı ile hep parlak ve sildiğinizde iz bırakmayan parkelere sahip olun.