KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Temizlik tüyosu: Parkeleri ayna gibi parlatıyor! Tek bir iz bırakmıyor

    Temizlik tüyosu: Parkeleri ayna gibi parlatıyor! Tek bir iz bırakmıyor

    20.08.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Parke zeminlerini temizlesek bile donuk ve kirli görünmesi hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarıyor. Parkelerin donukluğunu gidermek için temizliğinde uygun adımları izlemek gerekiyor. Parkeleri ayna gibi parlatmak ve her zaman temiz görünmesini istiyorsanız bu temizlik tüyosunu denemelisiniz.

    Parkelerin temizliği tüm evin görünümünü değiştirebiliyor. En çok kirlenen alan olan parkelerin süpürüldükten sonra mutlaka silinmesi gerekiyor. Parkeler zaman içerisinde yıpranarak parlaklığını yitirebiliyor. Pırıl pırıl parlayan ve her daim temiz görünen parkeler için iz bırakmayan temizlik karışımının detaylar haberimizde.

    IŞIL IŞIL VE İZ BIRAKMAYAN PARKELER

    • Temizlik suyunu daima sıcak su olarak tercih edin. Suyun içerisine öncelikli olarak yüzey temizleyici ekleyin.

    vileda suyu

    • Beyaz sirke veya doğal bir dezenfektan ekleyin. Bu sayede leke kalmayacak.

    BEYAZ SİRKE

    • 1 adet bulaşık makinası tableti ekleyin.

    tablet,

    • Az miktarda arap sabunu ekleyebilirsiniz ancak parkeleri kaygan hale getirebileceğinden miktarına dikkat etmelisiniz.

    • Bu hazırladığınız temizlik suyu ile parkeleri 'S' şeklinde hareketler ile silin.

    Ekran görüntüsü 2023-04-18 104812

    Bu temizlik karışımı ile hep parlak ve sildiğinizde iz bırakmayan parkelere sahip olun.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Onları hafife alan yandı! En zeki burçlar belli olduOnları hafife alan yandı! En zeki burçlar belli oldu
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    beyaz sirke parke

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

    Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

    Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.