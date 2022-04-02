Temizlik yaparken evi mayın tarlasına çevirmeyin!

Eşyaları doğru şekilde nasıl temizleyeceğinizi bilmek yalnızca işleri daha temiz hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda size biraz zaman kazandırabilir.

Profesyonellerin pencereler, yüzeyler, zeminler ve daha fazlası için verdiği bu ipuçları, istemeden işleri daha da kötüleştirmek yerine, evinizdeki her şeyi gerçekten temizlemenizi sağlayacaktır.

Tüm evinizi temizlediyseniz ve daha sonra, başladığınızdan daha temiz olmadığını anlarsanız, muhtemelen biraz iğrenir ve üzülürsünüz. İşte uzmanlardan açıklamalar…

BULAŞIK HAVLULARI TEMİZ Mİ?

Ellerinizi, bulaşıklarınızı ve tezgahlarınızı temizlemek için bulaşık havluları kullanıyorsunuz.

Ellerinizi temizlemek, bulaşıkları kurutmak ve tezgâhları silmek için aynı bulaşık havlularını kullanıyorsanız, her şeyi gerçekten temizlemek yerine etrafa mikroplar ve pislikler yayıyorsunuz.

“Bulaşık havlusu kırıntıları, yağları, gıda artıklarını ve mikropları üzerinde taşıyor olabilir. Bir temizlik uzmanı, “Tencerenizin temiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gerçekten temiz olmayan bir havluyla kurulayınca artık temiz değildir!” diyor.

Gerçekten temiz olduklarından emin olmak için havlularınızı her kullanımda ayrı tutun. Havluları değiştirmeyi ve düzenli olarak yıkamayı unutmayın. Ayrıca kullanılmış havluları çamaşır sepetinize atmadan önce kurumaya bırakın.

YERLERİ TEMİZLEMEK İÇİN PASPAS MI KULLANIYORSUNUZ?

Zeminlerinizi temizlemek için paspas kullanmak iyi bir fikir gibi gelebilir, ancak bazen, zeminlerinizi paspaslamadığınızdan daha kirli hale getirebilirler.

Anvid Products’ın başkan yardımcısı Robert Moeller, Insider’a konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Paspas, geride kir bırakmanın yanı sıra, kiri zeminin etrafında hareket ettiriyor. Kir yer değiştiriyor, ancak temizlenmiyor.”

Paspasınızı sürekli temizlediğinizden emin olmalısınız.

ÇEVREDEKİ EŞYALARI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ZEMİNLERİ TEMİZLEMEK DOĞRU MU?

Evdeki eşyaları temizlemeden önce zemin temizliğine başlamak, evinizin düşündüğünüzden daha kirli olmasına neden olabilecek başka bir hatadır.

Pro Housekeepers’ın baş hijyen sorumlusu Jennifer Rodriguez, Insider’a “Bu tersine işlemdir” dedi. “Toz ve kir yere düşecek ve onları tekrar temizlemeniz gerekecek! Önce yüzeyleri temizlemelisiniz.”

Bu şekilde zemini iki kez temizlemek zorunda kalmazsınız.

PENCERELERİ GAZETE İLE TEMİZLEMEK DOĞRU MU?

Pencerelerinizi gazetelerle temizlemenin, diğer yöntemleri kullanmaktan daha iyi temizlik sağladığını duymuş olabilirsiniz çünkü pencerelerinizi çizgili görünmeyecekler.

Ancak pencerelerinizin gerçekten temiz olup olmadığını değerlendirmek söz konusu olduğunda göz önünde bulundurulması gereken tek şey çizgisizlik değildir.

Bir pencere temizleme uzmanı olan Merin Jay, “Gazetelerde mürekkep ve daha fazla kirlenmeye neden olan diğer aşındırıcı kimyasallar var” dedi. “Bunun yerine, profesyonel bir silecek ve mikrofiber havluyla temizlik yapılmalıdır.”

LAVABONUZU YIKIYOR MUSUNUZ?

Lavabonuzu yıkamak çok önemlidir, ancak çoğu zaman insanlar lavabonun temizliğinin gerekliliğini düşünmezler, bunun yerine lavabodaki kirli bulaşıklara odaklanırlar.

Bulaşıkları yıkadıktan sonra lavabonuzu sıvı bulaşık sabunu ile yıkamalısınız. Özellikle en çirkin mikroplarla dolu, siyahımsı / grimsi çamur benzeri bir kir akıtma eğiliminde olan süzgece özellikle dikkat edin.

Bulaşıklarınızın ve tezgahlarınızın temiz olmasını sağlamak elbette önemlidir, ancak lavabonuzu temizlemenin önemini de gözden kaçırmamalı veya küçümsememelisiniz.

HER ŞEYİN TOZUNU KURU BEZ YA DA TOZ BEZİYLE Mİ ALIYORSUNUZ?

Toz alırken yüzeyi kuru bir bez veya toz bezle silmek, aslında düşündüğünüz kadar etkili olmayabilir.

Fantastic Services’de temizlik uzmanı olan Lily Cameron, “Yüzeyleri kuru bir bezle silmek, yalnızca toz ve kiri bir yüzeyden diğerine aktaracaktır” dedi.

Hassas yüzeylerde kuru bir bez kullanmak çiziklere bile neden olabilir. Tüm bunlardan kaçınmak için mikrofiber bir bez veya yumuşak bir toz bezi kullanmayı düşünün. Toz ve kir parçacıklarını sadece hareket ettirmek yerine yakalayıp tutacaklar. “

HALIYI FIRÇALAMAK İYİ BİR FİKİR Mİ?

Halılarınızdaki lekeler veya dökülmeler endişe yaratabilir, ancak çok fazla fırçalamak aslında düşündüğünüzün aksine size herhangi bir iyilik yapmaz.

Cameron, “Halının fırçalanması lifleri çözer ve havlara zarar verir, böylece lekeyi liflerin daha da derinlerine yerleştirir” dedi.

Ovmak yerine, elinizin topuğuyla bastırarak lekeyi silin. Mümkün olduğunca fazla sıvı emilene kadar yüzeyi kuru havlu kullanarak kurulayın. Daha ağır lekeler için, halıyı leke kurumadan önce ıslak-kuru elektrikli süpürge ile süpürebilirsiniz. (normal bir elektrikli süpürge değil!)

EVDEKİ HER ALANI AYNI BEZLE Mİ TEMİZLİYORSUNUZ?

Evinizdeki her alan için aynı bezi veya süngeri kullanıyorsanız, çevrenizi istediğinizden daha kirli bırakıyor olabilirsiniz. Rodriguez, aynı bezleri kullanmanın evin her yerine mikrop, toz ve kirlerin yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

Rodriguez, “Bir alanı temizleyin ve yıkayın veya yeni bir bez kullanın,” diyor.

TEMİZLEYİCİLERİ DOĞRUDAN TEMİZLEDİĞİNİZ YÜZEYLERE Mİ PÜSKÜRTÜYORSUNUZ?

Temizlediğiniz yüzeylere ya da temizlik yapmak için kullandığınız malzemelere temizleyici püskürtmenin fark etmediğini düşünüyor olabilirsiniz.

Aslında doğru temizlik için yüzeye değil, beze püskürtmek daha iyi olacaktır. Cameron, “Mobilyalara ve yüzeylere doğrudan temizleyici püskürtülmesi, daha da fazla toz çeken yağlı bir birikinti oluşturabilir. Toz biriktiğinde, onu çıkarmak sizin için daha zor olabilir. Çözeltiyi bir beze püskürterek bundan kurtulun ve ardından yüzeyi silin.” (Evim)



