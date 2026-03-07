Temizlikle sabrı sınananlar buraya! En pratik temizlik tüyoları

1. Musluklardaki kireç lekelerinden saniyeler içinde kurtulun.



Banyonuzdaki o can sıkıcı beyaz su lekeleri için kimyasallara boğulmanıza gerek yok. Yarım limonu alıp doğrudan musluk başlığına sürün. Limondaki sitrik asit, kireci saniyeler içinde çözer. Ardından sadece suyla durulayın; musluklarınızın bir ayna gibi parladığını göreceksiniz.

2. Mikrodalga fırınınızı ovalamadan kendi kendine temizletin.



Kurumuş yemek artıklarını kazımak tam bir işkence. Bir kaseye su ve birkaç dilim limon koyup mikrodalgayı en yüksek devirde 5 dakika çalıştırın. Oluşan buhar tüm yağları yumuşatır. Tek bir peçete darbesiyle fırınınızın içi ilk günkü gibi tertemiz olacak.

3. Yer silme derdine Philips One-Up ile son verin.



Sonunda birileri bizi dinledi ve yer silmedeki tüm dertlerimize çözüm buldu! Artık kova kova su taşımaya, kirli paspası ellerle sıkmaya son. Philips One-Up Elektrikli Mop, temiz su haznesinden zemine hep taze su verirken, kirli suyu anında çekiyor. Yani her yeri hep tertemiz suyla siliyorsunuz. Kablosuz, hafif ve 360 derece dönen başlığıyla köşe bucak her yere giriyor. Üstelik yerler anında kuruyor ve pırıl pırıl parlıyor. İşiniz bitince sadece kirli su haznesini boşaltın ve mopu makineye atın, işte bu kadar!

4. Mutfak dolaplarındaki yağ katmanlarını karbonatla çözün.



Özellikle ocağa yakın dolaplarda oluşan o yapış yapış tabaka için saatlerce ovmak yerine, karbonat ve birkaç damla bulaşık deterjanını karıştırıp bir macun yapın. Yumuşak bir süngerle bu karışımı sürün ve 5 dakika bekleyin. Yağların nasıl akıp gittiğine inanamayacaksınız.

5. Camlardaki izleri gazete kağıdıyla yok edin.



Cam silerken en büyük dert, arkada kalan su izleri. Camınızı sildikten sonra kurulamak için mikrofiber bez yerine eski bir gazete kağıdı kullanın. Gazete kağıdının dokusu ve üzerindeki mürekkep, camın hem parlamasını sağlar hem de tek bir tüy bile bırakmaz.

6. Kahve makinenizin iç haznesini sirkeyle tazeleyin.

Kahvenizin tadı eskisi gibi değilse, makineniz kireçlenmiş olabilir. Hazneye yarı yarıya sirke ve su koyup makineyi boş bir şekilde çalıştırın. Bu işlem iç mekanizmadaki tüm tortuları temizler. Sonrasında bir kez de sadece suyla çalıştırarak durulayın, kahve keyfiniz katlansın.

7. Jaluzilerin tozunu eski bir çorapla hızlıca alın.



Jaluzi aralarını tek tek silmek tam bir sabır sınavıdır. Elinize eski ama temiz bir çorabı eldiven gibi geçirin, üzerine çok az yüzey temizleyici sıkın. Parmaklarınızla jaluzi şeritlerini kavrayarak tek hamlede hem altını hem üstünü tozdan arındırın.

8. Yatağınızdaki görünmez tozları karbonatla süpürün.



Yatak çarşaflarını değiştirdiğinizde, yatağın üzerine ince bir tabaka karbonat serpin ve birkaç saat bekletin. Karbonat hem nemi emer hem de derinlerdeki tozları yüzeye çeker. Ardından süpürgeyle yatağı güzelce çekin.

9. Mobilya çiziklerini ceviz içiyle mucizevi şekilde gizleyin.



Ahşap mobilyalarınızdaki o sinir bozucu ufak çizikler için tamirci çağırmayın. Soyulmuş bir ceviz içini çiziğin üzerinde hafifçe gezdirin. Cevizin içindeki doğal yağlar ahşapla bütünleşerek çiziğin rengini koyulaştırır ve orayı görünmez hale getirir.

10. Duş başlığındaki tıkanıklıkları poşet taktiğiyle açın.

Eğer duş başlığınızın bazı deliklerinden su gelmiyorsa kireçlenmiş demektir. Bir buzdolabı poşetine sirke doldurun ve duş başlığını içine sokup bir paket lastiğiyle bağlayın. Gece boyu öylece kalsın. Sabah uyandığınızda tüm deliklerin açıldığını ve suyun tazyikinin arttığını göreceksiniz.