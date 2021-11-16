Temizlikte bile işe yarıyor! Sütün hiç duymadığınız kullanım alanları

Lıkır lıkır içilen, yemeklere kıvam ve tatlılara lezzet veren sütün bu özelliklerini tamamen unutun! Bu içeriğimizde sizi sütün hiç tanımadığınız özellikleri ve kullanım alanlarıyla tanıştıracağız. İçinizden "Ne kadar ilginç ve farklı olabilir ki?" diyorsanız, şaşırmaya hazır olun.

HER DURUMDA VÜCUDUNUZ İÇİN ÇOK FAYDALI

Sütün sinek ve böcek ısırıklarına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bir miktar suyla seyrelttiğiniz sütü bu ısırıkların üzerine sürerseniz, içerdiği protein sayesinde kaşıntı hissinizin hızla azaldığını göreceksiniz.

Süt dışarıdan kullandığınız takdirde saçlarınız için de inanılmaz bir besin kaynağı. Saçınızı yıkadıktan sonra saç diplerinize sütle masaj yapın ve 5 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu işlemi haftada 1 kez uygularsanız kısa zaman içerisinde saçlarınızın çok daha parlak ve sağlıklı olduğunu göreceksiniz.

Bu gıda cildiniz için de oldukça faydalı. Süt tozunu su veya sütle karıştırarak macun haline getirin ve yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika kadar kurumasını bekleyin ve suyla durulayın. Sütün cildinize nasıl nem kazandırdığını gözle görülür şekilde fark edeceksiniz.

Ayrıca pamuğa sürdüğünüz süt ile makyajınızı temizlerseniz hem cildinizi kimyasal temizleyicilerden korumuş olursunuz hem de makyajın azalttığı nemi cildinize geri kazandırırsınız.

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