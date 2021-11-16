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Temizlikte bile işe yarıyor! Sütün hiç duymadığınız kullanım alanları

16.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütün faydaları saymakla bitmez. İçerdiği mineraller ve kalsiyum sayesinde yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de oldukça faydalı olan süt, aynı zamanda lezzeti sayesinde de birçok yemek tarifinin vazgeçilmez bir parçası. Peki sütün çok farklı alanlarda da kullanılabileceğini biliyor muydunuz?

Temizlikte bile işe yarıyor! Sütün hiç duymadığınız kullanım alanları

Lıkır lıkır içilen, yemeklere kıvam ve tatlılara lezzet veren sütün bu özelliklerini tamamen unutun! Bu içeriğimizde sizi sütün hiç tanımadığınız özellikleri ve kullanım alanlarıyla tanıştıracağız. İçinizden "Ne kadar ilginç ve farklı olabilir ki?" diyorsanız, şaşırmaya hazır olun.

HER DURUMDA VÜCUDUNUZ İÇİN ÇOK FAYDALI

  • Sütün sinek ve böcek ısırıklarına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bir miktar suyla seyrelttiğiniz sütü bu ısırıkların üzerine sürerseniz, içerdiği protein sayesinde kaşıntı hissinizin hızla azaldığını göreceksiniz.

  • Süt dışarıdan kullandığınız takdirde saçlarınız için de inanılmaz bir besin kaynağı. Saçınızı yıkadıktan sonra saç diplerinize sütle masaj yapın ve 5 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu işlemi haftada 1 kez uygularsanız kısa zaman içerisinde saçlarınızın çok daha parlak ve sağlıklı olduğunu göreceksiniz.

  • Bu gıda cildiniz için de oldukça faydalı. Süt tozunu su veya sütle karıştırarak macun haline getirin ve yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika kadar kurumasını bekleyin ve suyla durulayın. Sütün cildinize nasıl nem kazandırdığını gözle görülür şekilde fark edeceksiniz.
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  • Ayrıca pamuğa sürdüğünüz süt ile makyajınızı temizlerseniz hem cildinizi kimyasal temizleyicilerden korumuş olursunuz hem de makyajın azalttığı nemi cildinize geri kazandırırsınız.

EŞYALARINIZIN BAKIMINDA DA ÇOK KULLANIŞLI

  • Sütün deri eşyalara da iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yumuşak dokulu bir bezi iyice ıslattıktan sonra eşyalarınızın deri yüzeyini bu bezle iyice silin ve ardından sütü arındırmak için hiçbir işlem uygulamadan kurumaya bırakın. Deri eşyalarınız çok daha parlak bir görünüme sahip olacak.

  • Bozulmuş veya ekşimiş süt sizin için cazip olmayabilir ancak ahşap mobilyalar için ideal bir temizlik aracı. Sütü limon suyuyla karıştırarak, püskürtme özellikli bir şişeye alın ve karışımı ahşap eşyalarınızın üzerine sıkın. Ardından eşyalarınızın yüzeyini temizlik beziyle iyice silin. Cilalanmış gibi parlayan mobilyalarınızı görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

  • Bitkiler de süte bayılıyor dersek, ne dersiniz? Sütün içerisindeki faydalı bileşenler bitkiler için de oldukça faydalı. Bu nedenle dönem dönem bitkilerinizi bozulmaya yüz tutmuş sütlerle sulayabilirsiniz.
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