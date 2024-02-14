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Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Biden'a çağrı yaparak açıkladı: 'ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya'

14.02.2024 21:50 | Son Güncelleme:
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise konuyla ilgilendiklerini ve ilgili Temsilciler Meclisi komite üyeleriyle perşembe günü görüşeceğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Biden'a çağrı yaparak açıkladı: 'ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya'

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

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"NASIL İLERLEYECEĞİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, da Turner gibi tehdit konusunda ayrıntı vermezken, "Bugün daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Dediğim gibi, (Turner) ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum ve açıkçası nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz, ancak bugün burada kürsüde dururken daha fazla bir şey paylaşamam” dedi.

RUSYA İLE İLGİLİ BİR İSTİHBARAT OLABİLİR

Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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