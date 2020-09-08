Tenisçi dirseği tedavisinde en etkili yöntem fizik tedavi!

Tıbbi adı “Lateral epikondilit’ olan bu rahatsızlık, kişilerin gün boyu bilek ve kol hareketleri ile dirsekteki tendonlara aşırı yüklenmesi sonucu ortaya çıkıyor. İsminin aksine elini sıkça kullanan ev hanımlarında görülme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Romatem Samsun Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, “Çünkü ev işlerinde tekrarlanan hareketler çok fazla. Aynı zamanda günde 2 saatten fazla zorlayıcı bilek hareketi yapan kişilerde bu sorun ile karşılaşma olasılığı yüksek. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu yoksa ilerleyen süreçte anahtar kullanmakta, el sıkmakta çay içerken bardağı tutmakta bile zorlanabilirsiniz “ ifadelerini kullandı.

Gündelik hayatta ellerin ve dirseğin çok fazla kullanılması ile oluşan halk arasında ‘Tenişçi Dirseği ‘ olarak bilinen rahatsızlık, basit gibi görünse de kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Bu sorunun en büyük belirtisi ise dirseğinizin dış tarafında oluşan ağrılar.Bir veya iki kolunuzda tenisçi dirseği olabilir. Berberlerde, tesisatçılarda, marangozlarda, aşçılarda ve ofis çalışanlarında sıkça görülen problemin teşhisi kolay fakat iyileşmesi için zaman ve dinlenme gerekiyor.