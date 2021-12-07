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Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir?

07.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felsefe profesörü, biyolog ve akademisyen Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti. Duralı biyoloji felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Teoman Duralı: Hayatını kaybeden felsefe profesörü kimdir?

Felsefe profesörü, biyolog ve akademisyen Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti. Duralı biyoloji felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Duralı için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde de bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi olan Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1468133288237842433

1947 yılında Zonguldak'ın Kozluk ilçesinde dünyaya gelen Duralı, yüksek öğrenimini felsefe, antropoloji, biyoloji alanlarında yaptı.

"Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu" çalışmasıyla 1977 yılında doktor ünvanını aldı. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Eskiçağ felsefe tarihi, Yeniçağ Avrupa felsefe tarihi, Türk-İslam düşüncesi tarihi ile antropoloji ve hücre-insan fizyolojisi alanlarında çalışmalar yapan Duralı, 1982 yılında doçent, 1988 yılında da profesör oldu.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olan Duralı, 2009-2015 yılları arasında da Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürüttü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da dahil olmak üzere birçok siyasi de Duralı'nın ölümü ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Duralı, son olarak TRT 2 kanalında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1468116795907317765

https://twitter.com/alibabacan/status/1467966453907394564

https://twitter.com/enginozkoc/status/1467966848742395907

https://twitter.com/istanbuledutr/status/1468080095814377474

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