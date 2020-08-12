Teori doğru çıktı: Microsoft Xbox Series X'in çıkış tarihini açıkladı!

Xbox Series X çıkış tarihi için dün ilginç bir teori ortaya atılmıştı. Bu teoriye bakılırsa, sızdırılan Xbox kontrolcüsünün garantisi bir yıllık bir süreyi kapsıyordu ve kontrolcünün garantisi 5 Kasım 2020'de başlıyordu. Bu da Microsoft'un Xbox Series X'i Kasım ayında piyasaya süreceğine yönelik iddiaları güçlendirdi. Nitekim, bu teorinin ortaya atılmasından çok geçmeden Xbox, resmi bir açıklama yaptı ve teoriyi doğruladı.
Microsoft, Xbox Series X'in Kasım ayı içerisinde satışa sunulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Xbox Series X Kasım ayında satışa çıkacak ancak günü henüz belli değil. Xbox Series X için herhangi bir erteleme söz konusu olmasa da Xbox Sries X'in ilk birinci parti oyunu için bir erteleme söz konusu.
Halo: Infinite, geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox Games Showcase etkinliğindeki en dikkat çeken oyunlardan biriydi. Xbox Series X'in birinci parti çıkış oyunu olan Halo: Infinite maalesef bu çıkışını yapamayacak. Zira, açıklamaya göre Halo: Infinite 2021 yılına ertelenmiş durumda.
Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f— Halo (@Halo) August 11, 2020
Xbox Series X'in çıkış tarihi bizleri sevindirse de Halo: Infinite'in ertelenmesi bir nebze üzdü. Zira, bu oyun Xbox Series X'in çıkış oyunu olacaktı. Bu ertelemeyle birlikte Xbox Series X'in 2020 yılına ait herhangi bir birinci parti oyunu olmayacak. Bu PlayStation 5 karşısında büyük bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Xbox Series X'in fiyatı ise hala bilinmezliğini koruyan diğer bir unsur.
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