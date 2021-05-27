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Teotihuacan Piramitleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabilir

27.05.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda 2.6 milyon ziyaretçi ile Meksika’nın en önemli turizm simgesi olan Teotihuacan Piramitleri’nin yakınındaki özel lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceği bildirildi.

Teotihuacan Piramitleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabilir

Meksika’nın yıllık 2.6 milyon ziyaretçi ağırlayan en önemli turizm simgesi Teotihuacan Piramitleri’nin yakınındaki özel lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceği gündeme geldi. UNESCO’nun Meksika’daki danışma organı olan ICOMOS, Kültür Bakanlığına bir uyarı mektubu göndererek, halen devam eden özel lunapark projesi çalışanlarının iş makineleri ile Teotihuacan arkeolojik bölgesinde izinsiz kazılar yapması sebebiyle antik bölgenin korunmadığı takdirde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceğini bildirdi.

İZİNSİZ ÇALIŞMALAR ŞİDDETLE KINANDI

Meksika Kültür Bakanlığı ve Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından yapılan ortak açıklamada, iş makinelerinin bölgedeki 25 arkeolojik yapı ve mağara ile Hispanik Dönem öncesi kalıntıları riske attığı izinsiz çalışmalar şiddetle kınandı. Açıklamada, Meksika hükümetinin sorumlular hakkında suç dosyası hazırlaması üzerine inşaat şirketine bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurması emri verildiği ve şantiyenin iki kez mühürlendiği belirtildi.

1988 YILINDA KORUMA ALANI VE DÜNYA MİRASI OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

“Tanrıların Şehri” anlamına gelen Teotihuacan, Güneş ve Ay’ın devasa ikiz piramitleri etrafında yaklaşık 20 kilometrekare alana sahip bir antik şehirden oluşmaktadır. 13 Eylül 1910’da ziyarete açılan arkeolojik bölge, 1988 yılında UNESCO tarafından koruma alanı ve dünya mirası olarak kabul edilmiştir. (İHA)

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