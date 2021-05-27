Teotihuacan Piramitleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabilir

Meksika’nın yıllık 2.6 milyon ziyaretçi ağırlayan en önemli turizm simgesi Teotihuacan Piramitleri’nin yakınındaki özel lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceği gündeme geldi. UNESCO’nun Meksika’daki danışma organı olan ICOMOS, Kültür Bakanlığına bir uyarı mektubu göndererek, halen devam eden özel lunapark projesi çalışanlarının iş makineleri ile Teotihuacan arkeolojik bölgesinde izinsiz kazılar yapması sebebiyle antik bölgenin korunmadığı takdirde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceğini bildirdi.

İZİNSİZ ÇALIŞMALAR ŞİDDETLE KINANDI

Meksika Kültür Bakanlığı ve Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından yapılan ortak açıklamada, iş makinelerinin bölgedeki 25 arkeolojik yapı ve mağara ile Hispanik Dönem öncesi kalıntıları riske attığı izinsiz çalışmalar şiddetle kınandı. Açıklamada, Meksika hükümetinin sorumlular hakkında suç dosyası hazırlaması üzerine inşaat şirketine bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurması emri verildiği ve şantiyenin iki kez mühürlendiği belirtildi.