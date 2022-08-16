HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tepki olarak mı yaptılar? ABD'den tüm dünyayı tedirgin eden hamle! Hemen ardından açıklamalar geldi

Tepki olarak mı yaptılar? ABD'den tüm dünyayı tedirgin eden hamle! Hemen ardından açıklamalar geldi

16.08.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’den dünyayı tedirgin eden bir hamle geldi. ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC), Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin bir tepki olup olmadığı merak edilirken yetkililerden peş peşe açıklamalar da geldi. ABD bu testleri daha önce iki kez ertelemişti.

Tepki olarak mı yaptılar? ABD'den tüm dünyayı tedirgin eden hamle! Hemen ardından açıklamalar geldi

ABD, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Söz konusu füze denemesi dünyayı tedirgin ederken ABD'li yetkililerden teste ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Peki, ABD'nin balistik füze denemesi, dünyadaki gelişmelere bir tepki olarak mı gerçekleştirildi? İşte detaylar...

"MEVCUT KÜRESEL GELİŞMELERİN SONUCU DEĞİLDİR"

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği belirtilerek, “Bu test, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, güvenilir, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır. Bu tür testler daha önce 300'den fazla kez yapıldı ve bu test mevcut küresel gelişmelerin sonucu değildir” denildi.

9 BİN 660 KİLOMETREDEN FAZLA MENZİLE SAHİP

Californiya eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan silahsız balistik füze, 6 bin 760 kilometre yol kat ederek Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Mercan Adası'ndaki hedefi vurdu. Minuteman III, ABD ordusunun stratejik cephaneliğinin anahtarı olarak görülüyor. Füze, 9 bin 660 kilometreden fazla menzile sahip ve saatte yaklaşık 24 bin kilometre hızla ilerliyor.

thumbs_b_c_d42b8ae3a6b26b07716f24cbaf3fc61b

"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN"

  1. Uçuş Testi Filosu Komutanı Albay Chris Cruise yaptığı açıklamada, “Hiç şüpheniz olmasın, nükleer gücümüz ülkemizin ve dünyadaki müttefiklerimizin ulusal güvenliğinin temel taşıdır. Bu planlı test, ulusumuzun ICBM (Kıtalararası Balistik Füze) filosunun silah sisteminin hazır ve güvenilirliğini gösteriyor” dedi.

"DÜNYADAKİ GELİŞMELERE TEPKİ DEĞİL"

Görev Gücü komutanı Tümgeneral Armand Wong ise yaptığı açıklamada, “Testlerimiz çok önceden planlandı ve dünyadaki gelişmelere tepki değil. Her fırlatma için titiz bir planlama süreci, fırlatmadan altı ay ila bir yıl önce başlar” ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU TESTLER DAHA ÖNCE RUSYA VE ÇİN NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

ABD, bu ayın başlarında Tayvan yakınlarındaki tatbikatları nedeniyle ile Çin ile artan gerilimi önlemek ve geçtiğimiz nisan ayında ise Ukrayna'da devam eden savaş sırasında Rusya ile olan nükleer gerilimi düşürmek amacıyla söz konusu testleri iki kez ertelemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair korkular artmıştı. Ancak ABD, şimdiye kadar Washington'un nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için hiçbir neden görmediğini açıkladı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Putin'in yeni silahı" diyerek duyurdu: Zor geçecek"Putin'in yeni silahı" diyerek duyurdu: Zor geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Süratle yapılacak ve milletimizin satın almasına sunacağız"
Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!
Anahtar Kelimeler:
füze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Görenler tanıyamadı

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

İlginizi Çekebilir

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.