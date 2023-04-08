Tepkiler çığ gibi büyüdü! Kutsal dağın tepesinde cinsel ilişki görüntüleri çeken fenomene soruşturma açıldı

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Katty Blake, Kolombiya seyahati sırasında yasa dışı bir eyleme imza attı. Seyahatini işe dönüştürmek isteyen Blake, ülkenin en eski kutsal yerlerinden biri olan Guatape Kayası'nda cinsel ilişkiye girdiği anları saniye saniye kaydederek OnlyFans hesabından paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin Kolombiya yerel basınında haberleştirilmesinden sonra fenomen isme tepkiler çığ gibi büyüdü. Guatape Belediye Başkanı Juan Sebastian Perez, zirvenin yeniden böyle bir eyleme sahne olmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını belirtti. Kolombiyalı yetkililer aynı zamanda Blake hakkında soruşturma başlatıldığını da söyledi.