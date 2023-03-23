Teravih namazı saatleri nedir? Teravih namazına nasıl niyet edilir? İl İl 2023 Diyanet namaz vakitleri

Teravih namazı, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar açıldıktan sonra yatsı ezanı ardından yatsı ve vitir arasında kılınır. İslam alemi üç ayların sonuncusu ramazan ayında teravih için camilereadeta akın ediyor. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınabildiği gibi evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat olarak da eda edilebiliyor. İşte il il teravih namazı saatleri...

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle geçirmek için meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak kılınmaktadır. Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.

TERAVİH NAMAZI SAATLERİ NEDİR?

İSTANBUL teravih saati 20:45

ANKARA teravih saati 20:28

İZMİR teravih saati 20:49

ADANA teravih saati 20:14

ADIYAMAN teravih saati 20:03

AFYONKARAHİSAR teravih saati 20:36

AĞRI teravih saati 19:47

AKSARAY teravih saati 20:21

AMASYA teravih saati 20:17

ANTALYA teravih saati 20:33

ARDAHAN teravih saati 19:51

ARTVİN teravih saati 19:54

AYDIN teravih saati 20:45

BALIKESİR teravih saati 20:48

BARTIN teravih saati 20:33

BATMAN teravih saati 19:52

BAYBURT teravih saati 19:59

BİLECİK teravih saati 20:40

BİNGÖL teravih saati 19:56

BİTLİS teravih saati 19:49

BOLU teravih saati 20:34

BURDUR teravih saati 20:35

BURSA teravih saati 20:44

ÇANAKKALE teravih saati 20:54

ÇANKIRI teravih saati 20:26

ÇORUM teravih saati 20:21

DENİZLİ teravih saati 20:40

DİYARBAKIR teravih saati 19:56

DÜZCE teravih saati 20:36

EDİRNE teravih saati 20:56

ELAZIĞ teravih saati 20:01

ERZİNCAN teravih saati 20:01

ERZURUM teravih saati 19:54

ESKİŞEHİR teravih saati 20:37

GAZİANTEP teravih saati 20:06

GİRESUN teravih saati 20:08

GÜMÜŞHANE teravih saati 20:02

HAKKARİ teravih saati 19:41

HATAY teravih saati 20:10

IĞDIR teravih saati 19:43

ISPARTA teravih saati 20:34

KAHRAMANMARAŞ teravih saati 20:08

KARABÜK teravih saati 20:31

KARAMAN teravih saati 20:23



KARS teravih saati 19:48

KASTAMONU teravih saati 20:27

KAYSERİ teravih saati 20:16

KİLİS teravih saati 20:07

KIRIKKALE teravih saati 20:25

KIRKLARELİ teravih saati 20:53

KIRŞEHİR teravih saati 20:22

KOCAELİ teravih saati 20:41

KONYA teravih saati 20:27

KÜTAHYA teravih saati 20:39

MALATYA teravih saati 20:04

MANİSA teravih saati 20:48

MARDİN teravih saati 19:53

MERSİN teravih saati 20:17

MUĞLA teravih saati 20:42

MUŞ teravih saati 19:52

NEVŞEHİR teravih saati 20:19

NİĞDE teravih saati 20:18

ORDU teravih saati 20:10

OSMANİYE teravih saati 20:11

RİZE teravih saati 19:59

SAKARYA teravih saati 20:39

SAMSUN teravih saati 20:16

ŞANLIURFA teravih saati 20:00

SİİRT teravih saati 19:49

SİNOP teravih saati 20:22

ŞIRNAK teravih saati 19:46

SİVAS teravih saati 20:11

TEKİRDAĞ teravih saati 20:51

TOKAT teravih saati 20:14

TRABZON teravih saati 20:02

TUNCELİ teravih saati 20:00

UŞAK teravih saati 20:40

VAN teravih saati 19:44

YALOVA teravih saati 20:44

YOZGAT teravih saati 20:20

ZONGULDAK teravih saati 20:35

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

Eğer teravih namazı cemaatle değil yalnız başına kılınacaksa niyet şöyle edilmelidir:

"Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazımı kılmaya..."

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).

