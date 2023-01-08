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Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Daha önce teknelerin yüzdüğü yerde...

08.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki barajlarda su seviyesi yüzde 32’lere kadar düştü. İstanbul’da yer alan, şehrin su ihtiyacını karşılayan Terkos Gölü’ndeki su seviyesi yüzde 38,5 seviyelerine inince daha önce teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı. Terkos Gölü üzerinde teknesi bulunan bir vatandaş "Su çekilmiş, teknem karada kalmış, zor suya ittim. Araçlar göle kadar girmiş. 1992 senesinde bu su daha da çekilmişti. Bu göl 500 senedir aynı ama insan aynı değil. O zaman 2 milyondu, şuan 16 milyon oldu” dedi.

Terkos Gölü’nde korkutan görüntü! Daha önce teknelerin yüzdüğü yerde...

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün doluluk oranı yüzde 38,5 seviyelerine kadar düştü. Kıyıdaki balıkçı tekneleri toprak yüzeye demirledi. Birkaç ay önce teknelerin yüzdüğü kıyıda suların çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar otomobillerini park etti, aileleri ile yürüyüş yaptı. Suların çekilmesiyle birlikte suya açılan iskele de toprak üzerinde kaldı. Çekilen göl drone ile görüntülendi.

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"GÖL 500 SENEDİR AYNI AMA İNSAN 16 MİLYONA YÜKSELDİ”

Terkos Gölü üzerinde teknesi bulunan ve zaman zaman teknesi ile açılan Süleyman Akar “Su çekilmiş, teknem karada kalmış, zor suya ittim. Araçlar göle kadar girmiş.

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1992 senesinde bu su daha da çekilmişti. Bu göl 500 senedir aynı ama insan aynı değil. O zaman 2 milyondu, şuan 16 milyon oldu” diye konuştu.

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(İHA)

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İstanbul Terkos Gölü terkos

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