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Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

12.06.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık renkli ve hafif kıyafetler ile rahat aksesuarlar, yaz mevsiminin gelmesiyle yavaş yavaş dolaplardaki yerini almaya başladı. Siz de dolabınızı yaz için güncellerken hem kolayca kombinleyeceğiniz hem rahatlığına doyacağınız parçalar arıyor olabilirsiniz. Öyleyse dolabınızı keten gömleklerden çiçekli eteklere, kurtarıcı parçalar ile donatmaya ne dersiniz?

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Havalar ısınırken kendinizi her dolapta mutlaka bulunması gereken, kurtarıcı parçaları ararken bulmuş olabilirsiniz. Bu kullanışlı parçalarla sıcaktan bunalmadan vakit geçirirken bir yandan da şıklığınızı koruyabilirsiniz. Aynı parçaları birden farklı kombinde kullanarak daha az ürünle farklı şıklıklar yakalayabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz kurtarıcı parçaları inceleyerek tarzınıza en uygun olanları satın alabilirsiniz!

1. Ofis şıklığı için: DeFacto Oversize Fit Basic Keten Görünümlü Gömlek

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

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Yaz denince akla gelen ilk kumaş türlerinden biri keten. Keten ürünler serin tutma etkileri sayesinde yaz aylarında mutlaka gardırobunuzda olması gereken ürünler arasında yer alıyor. DeFacto Oversize Fit Basic Keten Görünümlü Gömlek de özellikle ofis şıklığı yakalamak istiyorsanız gardırobunuzun vazgeçilmezi olabilir. Gömleği farklı renklerdeki kumaş pantolonlarınızla rahatça kombinleyebilirsiniz.

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2. Efil efil gezmek isteyenler için: Jack & Jones JPSTJOE JJCARGO SHORTS LC Kargo Erkek Şort

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Kargo şortlar hem gömlekler hem tişörtlerle rahatça kombinlenebiliyor. Üstelik genellikle rahat kalıp olarak tasarlandıkları için büyük konfor sağlıyor. Bir kere denediğinizde çok seveceğiniz Jack & Jones JPSTJOE JJCARGO SHORTS LC Kargo Erkek Şort çok sayıda cebi bulunan kargo pantolonlardan biri. Rengiyle de birçok kombininize şıklık katacak bu şorta göz atmaya ne dersiniz?

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3. Tek parçayla kombin yapmak isteyenler için: Koton Mini Çiçekli Elbise Askılı Fırfırlı Bağlama Detaylı Viskon Elbise

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Çiçekli elbiseler bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi. Özellikle küçük çiçek desenli elbiseler yazın keyif dolu enerjisini yansıtmanızı sağlayabilir. Minik desenlerle bezenen Koton Mini Çiçekli Elbise Askılı Fırfırlı Bağlama Detaylı Viskon Elbise özellikle yaz akşamlarında kurtarıcınız olmaya aday. İstediğiniz tarzda ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu elbise ile farklı şıklıklar yakalayabilirsiniz.

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4. Uzun süre dışarıda vakit geçirenler için: Puma Ese Cap Grape Şapka

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Yaz aylarında uzun süre dışarıda vakit geçiriyorsanız güneşten korunmanız gerekir. Bunun için yararlanabileceğiniz ürünlerin başında siperlikli şapkalar var. Sekiz farklı renk alternatifi bulunan Puma Ess Cap Grape Şapka, sizi güneşten korurken aynı zamanda cildinizin nefes almasını sağlıyor. Cırt cırtlı sistemi ile istediğiniz ölçüde ayarlayabileceğiniz şapkanın %100 pamuk olduğunu da belirtelim.

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5. Hem rahatlık hem şıklık isteyenler için: Birkenstock Gizeh Kadın Terlik

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Terliğin rahatlığını seviyor ama şıklığınızı bozacağını düşünüyorsanız Birkenstock Gizeh Kadın Terlik aradığınız ürün olabilir. Şık tasarımıyla farklı kombinlere uyum sağlayan model mantar tabana sahip. Bu sayede bir süre sonra ayağınızın yapısına uyum sağlar ve uzun süre konforlu bir şekilde yürümenize imkân verir. Ürünün tokası ile genişliğini istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz.

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6. Gün boyu serin kalmak için: United Colors of Benetton Herren Hemd

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Keten ürünler kadınların kombinlerine olduğu kadar erkeklerinkine de şıklık katıyor. United Colors of Benetton Herren Hemd, %100 keten yapısıyla gün boyu terlemeden vakit geçirmenize imkân veriyor. Aynı zamanda soft rengiyle de yazın enerjisini yansıtmanızı sağlıyor. İster şortlarınız ister pantolonlarınızla kombinleyebileceğiniz gömlek yaz boyu kurtarıcınız olabilir.

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7. Kolay kombinlenebilir: Cottonhill Ayarlanabilir İnce Lastikli Lazer Kesim Kadın Crop Büstiyer

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Büstiyerler sıcak havaların vazgeçilmez parçaları arasında. Cottonhill Ayarlanabilir İnce Lastikli Lazer Kesim Kadın Crop Büstiyer de sıcak yaz günlerinde tercih edebileceğiniz modellerden biri. Ayarlanabilir ince askıları sayesinde bedeninize kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Kahve tonlarındaki rengiyle kolayca kombinleyebileceğiniz büstiyeri üzerine alacağınız keten bir gömlek ile tamamlayabilirsiniz.

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8. Yazın sıcağında ağır çantalar taşımamak için: Torz Erkek Kulaklık Çıkışlı Bel Çantası

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Yaz aylarında büyük sırt çantaları taşımak sıcak havaların etkisiyle zor gelebilir. Böyle durumlarda son dönemlerde epey popüler olan bel çantaları kurtarıcınız olabilir. Torz Erkek Kulaklık Çıkışlı Bel Çantası su geçirmediği için sadece yazları değil, kış aylarında da kullanılabiliyor. Çoklu bölmeleri sayesinde eşyalarınızı kolayca organize etmenizi sağlıyor. Modelin gri renkli bir alternatifi de var.

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9. Etek şıklığını ve şort rahatlığını bir arada isteyenlere: Mubifu Kadın Ön Yırtmaçlı Beli Lastikli Fermuarlı Şortlu Etek

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

Yaz kombinleri tabii ki eteksiz olmaz! Üç farklı renk alternatifi bulunan Mubifu Kadın Ön Yırtmaçlı Beli Lastikli Fermuarlı Şortlu Etek ile bir yandan etek şıklığını yakalarken diğer yandan şort rahatlığını yaşayabilirsiniz. Bej rengiyle kolayca kombinleyebileceğiniz ürünü crop tişörtler ve büstiyerlerle tamamlayabilirsiniz. Sandaletinizi ve hasır çantanızı da aldınız mı tamamdır!

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10. Keten ferahlığını sevenler için: Hoerev Erkek Günlük Keten Pantolon

Keten pantolonlardan basic büstiyerlere yaz sezonunda gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalar

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Keten pantolonların rahatlığı tartışılmaz. Hoerev Erkek Günlük Keten Pantolon rahatlığının yanında oldukça şık bir ürün. Süper yumuşak ve hafif bir yapıya sahip olan pantolon, tüm gün kolayca hareket etmenizi ve aynı zamanda şık görünmenizi sağlayabilir. Keten gömlekler veya oversize tişörtler ile tamamlayabileceğiniz modeli spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

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